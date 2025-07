La doar 13 ani, Ianis Scutaru a reușit să atingă o performanță unică la nivel internațional, la campionatul mondial de telegrafie viteză din Germania, competiție dedicată comunicării prin semnalele Morse. Vorbim despre aproape 400.000 de puncte, cu o recepție de 1.160 de semne pe minut, o valoare fără precedent în acest sport.

"Am reușit să ajung aici prin multă muncă și perseverență, sacrificii. De multe ori nu prea aveam chef de antrenament, dar m-am antrenat și mă simt împlinit că am ajuns până aici. De fiecare dată mi-am dorit să fac mai mult decât am făcut înainte, să progresez pentru că până la urmă este o competiție eu cu mine", spune Ianis Scutaru.

În 2024, Ianis a devenit cel mai tânăr campion în domeniu și este în continuă ascensiune. În toamnă, va avea ocazia să-și depășească propriul record.

Articolul continuă după reclamă

"Pentru noi obiectivul este campionatul mondial din Muntenegru, unde ne dorim ca Ianis Scutaru să-și păstreze medalia de aur la recepția indicativelor și, de asemenea, avem ca obiectiv și ca vis și locul 1 la over all, adică la toate categoriile", spune Gheorghe Paisa, antrenor.

La același club face performanță și Gabriela, vicecampioană mondială și europeană.

Reporter: Te pasionează pe termen lung treaba asta? mai ai și alte hobby-uri?

Gabriela Cojocaru, vicecampioană: Da, ca hobby mai am actorie, dansul, dar ăsta ar fi hobby-ul meu numărul 1

"Antrenamentele copiilor sunt undeva la aproximativ o oră și jumătate - două, în funcție de ce au în ziua respectivă. Au antrenamente tehnico-metodice, au antrenamente tactice, uneori au antrenamente psihologice, în special în perioada competițională", spune Cojocaru Constantin Lucian, antrenor secund.

La Campionatul Mondial din acest an au participat peste 1000 de sportivi din toată lumea, inclusiv Statele Unite, Japonia, Brazilia și 40 de țări europene.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că problema deficitului putea fi rezolvată şi fără creşterea taxelor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰