Multă vreme, motorul a fost o poveste pe două roţi cu un singur erou: bărbatul. Ei bine, s-a schimbat placa. Femeile demarează în trombă. În doar cinci ani, numărul doamnelor cu permis de motocicletă a accelerat cu peste 50%.

Ana are permis de motocicletă de doar câteva luni. Pasiunea pentru două roți a avut nevoie doar de puțin timp ca să prindă viteză. "Era o pasiune care mocnea cumva de mult timp. Sentimentul de libertate și sincer cred că și comunitatea. Am renunțat la tocuri, la fuste, la rochii, la coafuri. Machiajul am încercat și am învățat să-l adaptez, să reziste pentru cagulă, cască și tot procesul, dar da, este echipamentul de protecție care primează cu siguranță", a declarat Ana. Cel mai des iese pe şosea alături de prietena ei. Iar când pornesc împreună, întorc toate privirile. "Am o prietenă foarte bună, ne-am întâlnit fix prin motociclism și cu care e adevărat deliciu să ieșim la plimbare. Majoritatea privirilor au fost admirative. De ce să mințim, ne şi stă bine. În principiu, combinația motociclete și femei atrage", a declarat Ana.

Femeile vin din urmă tot mai apăsat: de la 44.000 în 2020, la aproape 68.000 în 2024

Iar pasiunea pentru adrenalină nu ţine cont de buletin. "Chiar daca eu m-am apucat la 48 de ani, nu este greu. Am amânat-o, ceea ce în ultimul timp nu mai era de amânat. E o pasiune, e o încredere și pentru femei să știți că într-adevăr. Îți dă o încreadere, îți dăm un alt statut, consider, dar cu responsabilitate", a declarat Vera. Femeile prind tot mai mult curaj și viteză, pe două roți! În fiecare an, sunt cu aproximativ 1.000 mai multe femei care își iau permisul pentru motocicletă. Așa se face că, astăzi, în România, sunt peste 76.000 de femei cu permis moto. Cele mai multe sunt în București, peste 15.000. La polul opus este Ialomița, cu puțin peste 300.

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"În proporție de 30% sunt fete. Vin pentru că au prieteni, vin pentru că au văzut un film frumos, vin pentru că se transmită această pasiune și acest microb", a declarat Adrian Ilie, instructor moto. Motocicleta trebuie aleasă în funcție de înălțime și greutate, iar pentru începători recomandarea este un motor ușor de controlat. Iar femeile vin din urmă tot mai apăsat: de la 44.000 în 2020, la aproape 68.000 în 2024. La nivel naţional, 1,3 milioane de români au permis de conducere pentru motocicleta.