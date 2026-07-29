Soare arzător, șampanie fină și iahturi de milioane. Coasta de Azur și Riviera Italiană s-au transformat în cel mai exclusivist club de noapte de pe planetă. Vedetele și miliardarii lumii plătesc chirii de sute de mii sau chiar milioane de dolari pentru doar câteva zile de răsfăț pe mare.

Kim şi Khloe Kardashian se bucură de vară în mare stil, la bordul unui iaht de 73 de metri. Au sală de sport direct sub cerul liber şi helipad privat, totul pentru 700 de mii de dolari pe săptămână. Şi când vine vorba de spart banii, Beyonce şi Jay-Z nu se lasă mai prejos. În timpul vacanţelor în Europa, cei doi se relaxează pe Flying Fox, cel mai scump iaht de închiriat din lume. Nava este echipată cu un spa grandios, o piscină uriaşă, două helipaduri şi un cinematograf privat.

Nota de plată: cel puţin patru milioane de dolari pentru o singură săptămână. În schimb, Paris Hilton a pus accentul pe natură, în Sardinia. Vedeta s-a relaxat pe Nalani, un iaht complet electric, dotat cu pian în salon, bar de zi și jacuzzi pe acoperiș. Iar starul Norvegiei, Erling Haaland, n-a rămas mai prejos. S-a răsfățat cu băieții pe gigantul de 57 de metri Elis et Mar, o bijuterie decorată cu marmură galbenă și detalii din aur pur, unde sportivul și-a exersat talentul chiar pe punte. Taxa săptămânală este de 400.000 de dolari.

Printre singurii care nu se încurcă cu chiria sunt mogulii tech. Jeff Bezos şi şeful Google, Sergey Brin, navighează pe propriii monştri de o jumătate de miliard de dolari, Koru şi Dragonfly.