Într-un oraş în care peste 400 de imobile stau să cadă, autorităţile se chinuie să-i convingă pe locatari să accepte lucrări de consolidare. O dispută greu de înţeles în condiţiile în care lucrările sunt aproape gratis. Sunt cel puţin două blocuri din centrul Bucureştiului în această situaţie. Oamenii acuză primăria că a umflat contractele, în timp ce autorităţile spun că cei care refuză să plece au interese ascunse.

"Problema noastră este că preţul consolidării este umflat cu o renovare. Proiectul este făcut greşit pe nişte baze antice, pe niste normative care au expirat de mult, preţurile la materiale sunt exagerate", spune un proprietar.

"Suma calculată pentru consolidare a fost o sumă calculată pentru acum 2-3 ani, ori de atunci cel puţin s-au dublat preţurile, manopera, materialele. Să ne trezim relocaţi cine ştie pe unde şi să mai venim peste 10-15 ani eventual aici", explică un altul.

În cele două blocuri au rămas 28 de familii din cele 130. Reprezentanţii Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic cred că oamenii nu vor refacerea aparatmentelor pentru că au spart pereţi după bunul plac. În plus, unii le închiriază ilegal în regim hotelier şi ar pierde banii.

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"Apar și nevoi pe partea de instalație, pe partea de instalații sanitare, instalații electrice pt că aceste lucruri odată cu introducerea noilor pereți, dispar. Ele trebuie refăcute, nu putem lăsa o casă fără pereți!", a declarat Răzvan Munteanu, director AMRCCS.

Lucrările ar dura cel mult doi ani, cheltuielile fiind acoperite în mare parte din fonduri nerambursabile. Doar 10% din valoarea lucrărilor ar plăti locatarii.

"Dacă proprietarii doresc să își plătească toată inflația aferentă, o pot plăti, dacă nu, ea poate fi eșalonată. Se poate recupera de la proprietari într-o perioadă de 15 ani, astfel încât ratele lunare care le revin să fie cât mai acceptabile", a mai spus directorul AMRCCS.

În lipsa acordului, juriştii primăriei caută soluţii în sala de judecată. Au cerut deja evacuarea oamenilor, nu doar pentru că există un risc real de prăbuşire, dar şi de teama să nu piardă banii pentru lucrări.

Sunt 404 blocuri ca acesta în Bucureşti încadrate în clasa 1 de risc seismic, considerate pericol public. Până acum, Primăria Capitalei a consolidat 30 de imobile în ultimii 30 de ani. Acum, pe bani europeni urmează să fie refăcute alte 14.