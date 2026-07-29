Cursă contra cronometru în Camera Deputaţilor. Cinci legi vitale, de care depinde deblocarea a aproape 5 miliarde de euro din PNRR, au trecut astăzi de vot. Bani de care România are nevoie disperată şi pe care nu-şi mai permite să-i piardă. Tot astăzi a primit undă verde şi programul SAFE. Numai că totul s-a petrecut pe fondul unui scandal în toată regula: acuzaţii aruncate între foştii parteneri de coaliţie şi huiduieli venite din băncile AUR.

Spiritele s-au aprins în timpul dezbaterii pe programul de înzestrare militară SAFE, iar AUR a votat împotrivă.

"Ni se cere să semnăm un cec în alb fără un control asupra destinației fiecărui leu. Fericiți cei tineri, căci ei vor moșteni datoria publică", a spus Florin Popovici, deputat AUR.

"Ce zi mai potrivită de a se face AUR de râs astăzi și de a arăta cât de pro-Rusia este. Astăzi, de Deșteaptă-te, române!, dumneavoastră ați cântat imnul național al Rusiei. Nu puteți dumneavoastră să fiți împotriva apărării naționale, cât putem noi să ne ocupăm la Guvern să înzestrăm armata română", a replicat Radu Miruță, ministrul Apărării.

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Proiectul a trecut cu voturile PSD. Doar că nici social-democrații n-au fost mulțumiți: acuză că legea a fost făcută pe genunchi.

"De ce Parlamentul pe care nea Ilie Sărăcie îl sfidează de un an trebuie să repare mereu greșelile Guvernului? Oare chiar nu știți de ce Consiliul Legislativ a dat aviz negativ sau doar vă prefaceți că nu înțelegeți?", a întrebat retoric Viorel Fifor, deputat PSD.

Cinci legi de care depind fondurile europene din PNRR au fost votate în Camera Deputaților.

Codul Urbanismului promite să deblocheze mai repede autorizațiile de construire. Codul Administrativ recunoaște vechimea în muncă a viceprimarilor. Prin legea decarbonizării, Guvernul poate amâna închiderea termocentralelor pe cărbune. Iar angajații ANAF și vameșii se aleg cu bonusuri de până la 12% din salariul de bază.

Iar după ce voturile au fost date, a început adevărata întrecere: fiecare partid și-a revendicat victoria, în felul său.

"Astăzi, Parlamentul României a salvat aproape 4 miliarde de euro din PNRR", a declarat Sorin Grindeanu, președintele PSD.

"Astăzi, Partidul Național Liberal a salvat 6,7 miliarde de euro bani europeni", a spus la rândul lui şi Gabriel Andronache, deputat PNL.

"Parlamentul și-a îndeplinit astăzi rolul constituțional și a făcut ceea ce premierul și guvernul demis nu au fost în stare", a mai spus Sorin Grindeanu.

"Toate proiectele care au vizat PNRR sau programul SAFE au fost inițiate de guvern, de guvernul Bolojan", a precizat Gabriel Andronache.

Tot astăzi, deputații au aprobat prime de 1.500 de lei pentru profesori și au prelungit TVA-ul redus de 9% pentru locuințe, până la 30 septembrie.

Proiecte importante precum SAFE, votate astăzi la Camera Deputaților, merg mâine la vot în plenul Senatului. Tot la Senat se încearcă deblocarea situației de la Romatsa, care are conturile blocate din cauza datoriei României la Pfizer. Astfel că se încearcă acordarea unui credit-punte de la Exim Bank. Și nu se termină săptămâna votului. Parlamentarii se vor reuni, aici, la Camera Deputaților, și vineri.

Legea Salarizării, ultima piesă din puzzle-ul care deblochează banii din PNRR, nici măcar nu intră pe masa acestei sesiuni parlamentare.