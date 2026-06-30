Curierii care livrează mâncarea ar putea fi obligaţi să urmeze cursuri speciale de igienă. Autoritatea pentru protecţia consumatorilor vrea să introducă în nomenclatorul de ocupaţii meseria "Livrator de hrană" pentru a-i putea verifica pe cei care lucrează în acest domeniu aflat în expansiune. Modificările vin după numeroase sesizări făcute de clienţi şi restaurante.

"E un job bun. E job-ul meu part-time.", spune un livrator.

Peste 20.000 de curieri livrează mâncare acum în marile oraşe fără să aibă un set clar de reguli.

"Livratorii îi suprapunem cu curierul. Nu e totuna să livrezi un plic sau să livrezi o ciorbă.", explică Békési Csaba, preşedintele ANPC.

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Livratorii vor trebui să urmeze cursuri de igienă alimentară.

"Igiena trebuie să fie importantă pentru că oamenii ajung să mănânce. Am lucrat în industria alimentară", spune un cetăţean.

"Ne spălăm pe mâini, folosim şerveţele, acoperim geanta.", adaugă un alt cetăţean.

Dintr-un restaurant din Capitală pleacă zilnic în jur de 100 de comenzi, prin platformele de livrare. Livratorii vor trebui ca, înainte de a prelua comanda, să înveţe şi câteva reguli de igienă. Să-şi spele mâinile sau să îşi cureţe genţile în care transportă mâncarea.

De asemenea, să fie apți din punct de vedere medical și să nu sufere de afecțiuni transmisibile. În plus, livratorii trebuie să vorbească limba română, să cunoască regulile de circulaţie şi să aibă permis de conducere pentru tipul de vehicul folosit.

"Cu igiena, da. Avem foarte multă lume angajată de afară care nu au aceleaşi reguli de igienă.", menţionează o persoană.

"Să-şi dezinfecteze telefonul. Lucruri care ţin de igienă.", precizează o altă persoană.

"Cu toţii comandăm, ştim că partea de delivery e importantă şi ne dorim cu toţii siguranţă alimentară. Şi noi, românii, când mergem în alte state, trebuie să ne supunem regulilor de acolo.", explică Radu Tănase, Hora România.

Inspectorii de la protecţia consumatorilor au multe sesizări de la clienţi şi manageri de restaurante.

"Am avut situaţii în care am refuzat să dăm comenzi. Nu aveau cutia de depozitare sau era foarte murdară. Sau am văzut momentul în care a aruncat o pe jos.", spune Dumitrache Elena, manager restaurant.

"Ajunge mai târziu, nu ajunge deloc, se face plata, platforma livrează mai târziu, ajunge într-o stare deteriorată mâncarea.", adaugă preşedintele ANPC.

Opt din 10 locuitori din marile oraşe au comandat cel puţin o dată anul trecut mâncare acasă ori la birou.