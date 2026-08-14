Un ciclist britanic a murit lovit de o maşină care nu era implicată în competiţie, la Volta a Portugal

Tarling, în vârstă de 19 ani, era un specialist în proba de contratimp care se alăturase anul trecut echipei NSN.

„Cu inima îndurerată anunţăm astăzi decesul lui Finlay Tarling în cadrul cursei Volta a Portugal”, a declarat echipa sa. „Fin era un membru foarte îndrăgit al echipei noastre, dar, mai presus de toate, era un fiu, un frate şi un prieten pentru foarte mulţi oameni. Ne va lipsi nespus de mult.”

Oficialii cursei au declarat într-un comunicat: „Organizatorii cursei Volta a Portugal şi Federaţia Portugheză de Ciclism transmit condoleanţe sincere familiei lui Finlay Tarling, colegilor săi de echipă, echipei NSN Development Team, precum şi tuturor prietenilor şi celor dragi ai săi. Având în vedere acest eveniment tragic, cursa va fi neutralizată până la sosirea în Fafe şi, ca semn de respect şi doliu, ceremonia de premiere programată pentru astăzi nu va mai avea loc.”

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Postul de televiziune portughez RTP a precizat că Tarling a fost lovit de o maşină care nu participa la cursă şi care circula în sens invers, potrivit News.

Preşedintele portughez Antonio Jose Seguro a transmis condoleanţe, afirmând că moartea lui Tarling „a cufundat plutonul, competiţia şi ţara gazdă în doliu”.