De teamă că, odată cu începutul şcolii, Bucureştiul se va bloca, autorităţile se grăbesc să închidă şantiere care sugrumă traficul pe multe dintre arterele oraşului. Şosele blocate luni bune se redeschid în septembrie, iar unele bulevarde au benzi de circulaţie în plus. Veştile bune nu sunt pentru toţi bucureştenii: în timp ce traficul va fi ceva mai relaxat în unele zone, în altele se vor deschide şantiere noi.

De o lună şi jumătate, traficul pe podul Basarab e un coşmar.

Şofer: E aglomerat, încurcă circulaţia.

Reporter: Cât timp pierdeţi pe pod?

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Şofer: 10-15 minute mai mult decât făceam înainte.

Nu mai e mult şi cei 50.000 de şoferi care străbat zilnic podul vor putea folosi din nou ambele benzi pe fiecare sens. Şi tramvaiele îşi vor relua traseul obişnuit.

După ce a fost închis pe jumătate, la finalul lunii iunie, podul Basarab va fi redeschis traficului rutier în luna septembrie, pe sensul de mers dinspre bulevardul Nicolae Titulescu spre Grozăveşti. Şantierul însă se va încheia la finalul acestui an, timp în care vor mai fi instituite restricţii de trafic parţiale şi pentru perioade scurte de timp.

"Este acceptabil, se putea şi mai bine, noroc acum că se întamplă vara, când copiii sunt în vacanţă, că dacă ar fi fost în timpul şcolii cred că ar fi fost şi mai mare prăpăd", spune un şofer.

"Foarte greu se circulă. Cred că 10 minute stăm pe pod. E foarte aglomerat si nu e oră de vârf", a spus un alt şofer.

"În această toamnă îmi doresc să dăm drumul la încă doua benzi pe sensul de venire spre bucureşti si vor ramane doua benzi pentru sensul de iesire din Bucureşti", a declarat Ciprian Ciucu.

Între timp, pe alte artere o să apară blocaje noi.

Pe lângă lucrările de înlocuire a liniilor de tramvai incepute in primăvara acestui an, de la toamnă începe un nou şantier pe bulevardul Dimitrie Pompeiu de supralărgire a arterei cu încă două benzi de circulaţie pentru şoferi. Lucrările vor dura aproximativ doi ani.

Aşa că, pe artera corporatiştilor, şoferii vor sta în continuare bară la bară, iar pietonii vor face slalom printre maşini pentru a putea ajunge în staţii. Şi aşa va fi până în 2028.

"Arată naşpa, nasol pentru cei care foloseau înainte tramvaiul şi cel mai naspa e faptul că statiile de autobuz sunt lipite de gard si par foarte nesigure", a declarat un trecător.

Municipalitatea promite, totuşi, că, până la sfârşitul anului, 3 din 10 şantiere de înlocuire a şinelor se vor încheia, iar tramvaiele vor prelua o parte din aglomeraţia din trafic.

"Progresiv, începând de la sfârşitul acestui an, multe dintre restricţiile de circulaţie se vor ridica tocmai pentru că vor fi finalizate şantiere. Spre 25-30% vor fi rezolvate anul acesta şi anul viitor restul. Odată ce vor fi finalizate se va îmbunătăţi semnificativ circulatia în Bucureşti", a declarat Ciprian Ciucu.

În prezent se fac lucrări de înlocuire pe aproape 50 de kilometri de linie de tramvai.