Observator » Ştiri externe » Un mort şi trei răniţi, după două explozii de gaze în centrul Bruxellesului

Un mort şi trei răniţi, după două explozii de gaze în centrul Bruxellesului

Ambulanţă în Bruxelles Un mort şi trei răniţi, după două explozii de gaze în centrul Bruxellesului - Profimedia
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 14.08.2026, 22:00 | Modificat la 14.08.2026, 22:02

Un pompier a murit şi trei persoane au fost rănite vineri, după ce două explozii la o reţea de gaze au avut loc în apropierea Gării Centrale din Bruxelles, unde era reparată o scurgere, ceea ce a dus la evacuarea a aproximativ 100 de persoane dintr-o clădire din apropiere, informează EFE, citată de Agerpres.

Răniţii sunt un pompier şi doi muncitori de la Sibelga, compania publică belgiană care gestionează furnizarea de energie electrică şi gaze naturale, în timp ce persoana care a decedat era un alt pompier, conform anunţului făcut de purtătorul de cuvânt al companiei, Serena Galeone, agenţiei de ştiri Belga.

Exploziile au avut într-o instituţie bancară europeană

Ministrul belgian al securităţii şi internelor, Bernard Quintin, şi-a exprimat "profunda durere" pentru victimele exploziilor şi a transmis condoleanţe familiei pompierului decedat.

Articolul continuă după reclamă

Exploziile s-au produs în interiorul clădirii Conseil de résolution unique (CRU), o instituţie bancară europeană, în timpul unor lucrări de reparaţii care au provocat accidental perforarea unei conducte de gaze de joasă presiune. Compania de transport public din Bruxelles (STIB) a modificat traseele liniilor de tramvai şi de autobuz.

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
bruxelles pompieri explozie
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.