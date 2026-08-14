Un pompier a murit şi trei persoane au fost rănite vineri, după ce două explozii la o reţea de gaze au avut loc în apropierea Gării Centrale din Bruxelles, unde era reparată o scurgere, ceea ce a dus la evacuarea a aproximativ 100 de persoane dintr-o clădire din apropiere, informează EFE, citată de Agerpres.

Un mort şi trei răniţi, după două explozii de gaze în centrul Bruxellesului - Profimedia

Răniţii sunt un pompier şi doi muncitori de la Sibelga, compania publică belgiană care gestionează furnizarea de energie electrică şi gaze naturale, în timp ce persoana care a decedat era un alt pompier, conform anunţului făcut de purtătorul de cuvânt al companiei, Serena Galeone, agenţiei de ştiri Belga.

Exploziile au avut într-o instituţie bancară europeană

Ministrul belgian al securităţii şi internelor, Bernard Quintin, şi-a exprimat "profunda durere" pentru victimele exploziilor şi a transmis condoleanţe familiei pompierului decedat.

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Exploziile s-au produs în interiorul clădirii Conseil de résolution unique (CRU), o instituţie bancară europeană, în timpul unor lucrări de reparaţii care au provocat accidental perforarea unei conducte de gaze de joasă presiune. Compania de transport public din Bruxelles (STIB) a modificat traseele liniilor de tramvai şi de autobuz.