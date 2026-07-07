Controverse uriaşe provocate de filmul Odiseea. În rolul Elenei din Troia a fost distribuită o actriţă de culoare, fiica unui politician din Kenya. Motiv de supărare mai ales pentru greci, care acuză şi faptul că niciun actor elen nu a fost luat în calcul pentru producţie. Abia lansat la Londra, filmul va putea fi văzut în cinematografele de la noi peste 10 zile.

Filmul Odiseea a avut premiera mondială la Londra. Primită bine de critici, pelicula a stârnit controverse uriaşe din cauza distribuţiei. Actriţa Lupita Nyong'o, fiica unui politician din Kenya, născută în Mexic, o interpretează pe Elena din Troia, iar asta i-a enervat teribil pe greci.

"Cred că Elena, ceea ce ştim că a dăinuit la ea este această frumuseţe legendară. Şi trebuie să spun că este intimidant să portretizezi asta. M-am gândit că nu pot face nimic în privinţa asta, ori mă cred oamenii frumoasă ori nu sunt. Şi cine este Elena dincolo de asta?" spune Lupita Nyong'o.

Criticii îl acuză pe regizor că încearcă să rescrie istoria

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"Există vreo modalitate ca ceea ce auzea și vedea publicul antic ca interpretare în fața lor să fie într-un fel paralel cu bogăția texturii pe care un film modern o poate oferi cu imagini, efecte sonore și lucruri de genul acesta? Nimeni nu poate fi sigur; niciunul dintre acei oameni antici nu este prin preajmă ca să ne spună", menţionează Mike Tuller, cercetător la Universitatea de Stat din Arizona.

Starurile producţiei lui Christopher Nolan au făcut senzaţie la Londra. Matt Damon, care îl joacă pe eroul grec Odiseu, a venit împreună cu soţia şi cele patru fiice ale lor. La 43 de ani, Anne Hathaway și-a etalat burtica de gravidă într-o rochie superbă din șifon albastru. Iar Zendaya a impresionat cu o ţinută inspirată chiar de personajul ei din film, zeiţa Atena.

Filmul Odiseea are premiera în cinematografele din România săptămâna viitoare.