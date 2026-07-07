Noul NATO se naşte la summitul de la Ankara! În prezenţa a 32 de lideri europeni şi şefului Alianţei, Donald Trump a ameninţat că ar putea retrage toţi soldaţii americani de pe continentul nostru. Alternativa ar fi să cheltuie mai mult Uniunea Europeană pentru apărare. La summit, România a semnat contracte pentru achiziţia dronelor şi a unor avioane-radar moderne, iar preşedintele Nicuşor Dan a discutat cu un grup de congresmeni americani despre cooperare în apărare.

Aşteptat de Recep Erdogan la scara avionului, Donald Trump a avut parte de o primire grandioasă. Marile bulevarde din Ankara au fost închise, iar zeci de poliţişti călare au escortat limuzina oficială.

Apoi a fost primit la impunătorul palat prezidenţial cu peste 1.000 de camere. La o oră după Donald Trump a ajuns la Ankara preşedintele Nicuşor Dan, însoţit de miniştrii de la Apărare şi Externe şi de şeful Armatei. Şeful statului a avut deja o întâlnire cu un grup de congresmani americani.

În somptuosul palat prezidenţial din Ankara, România speră să obţină mai mult sprijin pentru a ne putea proteja împotriva dornelor ruse şi a altor amenininţări de securitate din regiunea Mării Negre. În schimb, România a semnat astăzi două iniţiative comune de apărare la nivel european. Pentru cumpărarea unor drone şi avioane de supraveghere care să înlocuiască flota veche.

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Avioanele radar vor fi achiziţionate din Suedia, împreună cu 10 ţări NATO.

Noile aeronave costă între 400 şi 450 de milioane de dolari şi zboară la peste 10 kilometri altitudine. Asta le permite să detecteze lansarea rachetelor balistice, hipersonice şi a roiurilor de drone de la 650 de kilometri distanţă.

"E un semnal foarte bun pentru că România își menține creșterea cheltuielilor pentru apărare.", a declarat Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării.

Înainte de întâlnirea liderilor NATO, la Ankara s-a deschis un forum al companiilor din industria de apărare. În premieră la un asemenea eveniment, România a fost reprezentată de cinci producători de drone şi rachete. Specialiştii spun că şi ţara noastră poate dezvolta o apărare ca a Ucrainei.

"Facem tehnologie pentru Ucraina şi împreună cu Ucraina. Toată tehnologia, tot ceea ce facem este testată pe câmpul de luptă. Trebuie să înţeleagă autorităţile că trebuie să creştem capabilităţile la noi în ţară.", precizează Mihai Filip, fondator Oves Enterprise.

La forum s-au anunţat contracte militare în valoare de câteva miliarde de dolari în condiţiile în care summitul din Turcia marchează un punct de cotitură pentru NATO. De acum înainte, securitatea continentului va fi responsabilitatea capitalelor euorpene, nu a Statelor Unite.

"Am fost foarte dezamăgit de NATO. Am investit mii de miliarde de dolari în NATO. De ce? Pentru a proteja ţările europene.", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

"Şi nu suntem obligaţi să cheltuim deloc bani, am putea să ne retragem toţi soldaţii din Europa.", a adăugat Trump.

"Pur și simplu îmi place omul ăsta. Cred că ceea ce face el pentru NATO este excelent.", explică Mark Rutte, secretarul general al NATO.

Pe drum spre Turcia, preşedintele Franţei s-a oprit în Siria. O bombă a explodat lângă hotelul din Damasc de unde plecase cu doar câteva minute înainte.