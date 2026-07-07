Mâncarea care trebuie doar încălzită sau poate fi consumată direct câștigă tot mai mult teren. De la salate și sandvișuri, până la supe, paste, preparate din carne, pizza sau meniuri complete, oferta din supermarketuri este din ce în ce mai variată.

"Aici avem o ciorbă de legume şi o supă de pui cu tăieţei de casă.", spune o vânzătoare.

Într-o băcănie din Capitală, mâncarea gătită se vinde ca pâinea caldă.

"E un segment care a avut o creştere constantă. Indiferent că piaţa s-a mai contractat. Acoperim toată gama, de la ciorbe la fel principal, inclusiv deserturi. Orez cu lapte, deserturi de casă. Adaptăm meniul în funcţie de sezon. Acum vara, avem mai multe supe, mâncăruri mai uşoare. O salată de vinete. Mai slab cu salata de boeuf, cu sărmăluţele, care vin în sezonul rece.", precizează Ionuţ Grama, proprietar băcănie.

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O supă costă 20 de lei, o salată de vinete 15 lei. Mult mai ieftin faţă de meniurile din restaurante.

"Bugetele familiilor au devenit mai atent gestionate. Mai ales în ultimele 8 luni. Consumatorii caută un echilibru între timp, preţ şi calitate.", spune Feliciu Paraschiv, Asociaţia Comercianţilor mici şi mijlocii.

Preţurile sunt şi mai mici în supermarketuri. 13 lei ajung pentru o supă sau o salată.

În magazine, gama ready to eat este tot mai variată. Găsim de la salate, chiftele, piept de pui şi chiar şi creveţi cu orez.

"Observăm că produsele ready to eat nu mai sunt o alegere de moment, ci au devenit un obicei de consum. Unu din doi clienţi cumpără astfel de produse. În topul preferinţelor se află humusul şi pieptul de pui.", menţionează Matei Bădescu, director de achiziţii supermarket online.

Vânzările au crescut cu 7% faţă de anul trecut şi au ajuns la peste 600 de milioane de lei pe an.

"S-a început cu sendvişurile, cu wrap-urile, după care am ajuns la preparate din carne, pizza şi, mai nou, la mâncare gătită. Observăm şi o schimbare de mentalitate. Consumatorii caută confort, caută rapiditate.", adaugă Feliciu Paraschiv.

"Dacă vrei să mănânci o ciorbă la prânz, n-ai cum să îţi găteşti acasă fix o porţie sau două. Aşa, ai venit, ai luat 2 ciorbe, ai plecat acasă, le-ai mâncat.", spune Ionuţ Grama.

"Nu mai au timp oamenii, tinerii nu mai au timp, nu ştiu. Intrăm, cumpărăm şi gata. Am terminat.", spune un client.

Nutriţioniştii atrag atenţia că multe dintre alimentele gata preparate sunt ultraprocesate şi pot avea efecte negative asupra sănătăţii.