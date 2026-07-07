Zilele fierbinţi măresc factura la electricitate cu până la 30%. Consumul suplimentar poate fi, redus, însă, uşor. Este important ce tip de aparat de aer condiţionat foloseşti şi să te fereşti de micile neglijenţe care umflă nota de plată fără să îţi dai seama.

Consumul de electricitate a crescut cu 12% în ultimele zile din cauza caniculei. Pornirea aparatelor de climatizare la capacitate maximă şi temperatură minimă este una dintre cauze.

"Este important să lăsăm un aparat de aer condiţionat să funcţioneze constant, nu să-l pornim şi să-l oprim de foarte multe ori. Majoritatea, dacă nu chiar toate echipamentele dispun de tehnologie invertor, ceea ce ajută la un consum redus de energie. O temperatură optimă este între 23 şi 25 de grade", a declarat Ioana Dumitrache, reprezentant producător aere condiţionate.

Cum folosim corect aerul condiționat

Articolul continuă după reclamă

"Setările foarte joase fac ca aparatul condiţionat să lucreze la turaţie maximă şi să consume mai multă energie. Să folosim cât se poate de mult metodele tradiţionale de răcire - draperiile albe, care în timpul zilei să fie trase. În timpul nopţii să ventilăm locuinţa", a declarat Corina Murafa, specialist în energie.

Vânzările de aparate de aer condiţionat au crescut în ultima perioadă, iar magazinele încep să nu mai aibă în stoc modele ieftine.

"Aş dori să cumpăr un aer condiţionat dar din păcate nu mai e stoc! Mai am două în camerele de sus şi în living nu face faţă!", spune un client.

"Cele mai căutate sunt aerele portabile. De ieri am cam rămas fără stoc, dar le vor şi pe cele expuse! Undeva la 1500 de lei", a declarat George Călin, consultant vânzări.

Aparatele de climatizare portabile te scutesc de costurile de montaj, dar nu şi de facturi mari. Aceste modele consumă, în general, mai multă electricitate.

"Îi dăm seara drumul, atât, o oră, două! Avem piscină, de aia ne-am luat umbrelă, stăm la ţară şi e altfel!", spun oamenii.

Pentru sănătate, dar şi pentru o factură mică la energie specialiştii ne recomadă să nu pornim aerele condiţionate până când nu le facem mentenanţa. Totodată, este relevant să scoatem în timpul zilei toate aparatele electrocasnice pe care nu le folosim.

În acelaşi timp, ajută şi dacă scoţi din priză aparatele electrocasnice pe care nu le foloseşti: televizorul, computerul sau cuptorul cu microunde.