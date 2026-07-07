Locul în care producătorii își vând roșiile cu 1 leu/kg, ca să nu arunce marfa din cauza caniculei

Vremea extremă îi aduce pe legumicultori în pragul disperării. Canicula topeşte legumele pe tarabe, şi în solarii e şi mai rău. Pentru a le proteja măcar o zi întreagă în pieţe, oamenii le stropesc constant, iar în sere sunt folosite ventilatoare pentru a ţine temperatura sub control. Rău e şi în zonele unde e supra-producţie - doar ca să nu arunce marfa, producătorii vând aproape pe nimic.

Doar așa reușesc comercianții să mențină pe timp de arşiţă legumele pe tarabe, pentru că altfel, în loc să-şi numere profitul şi-ar număra doar pagubele. "Ce rămâne, se strică şi aruncăm, nu rezistă deloc, este foarte foarte cald".

Pe tarabă ne dăm seama şi cu o simplă atingere care e diferenţa de temperatură dintre roşiile ţinute la umbră şi cele puse la soare, iar dacă facem şi măsurători, puţin peste 34 de grade au cele ţinute la umbră şi 43,5 grade au cele ţinute la soare, deci vorbim despre o diferenţă de aproape zece grade celsius.

Iar cele 10 grade fac diferența pentru puţinii clienţi care se mai aventurează pe caniculă în pieţe. "Nu luăm chiar orice, mai ales acum e foarte cald. Iau mai puţin, un kilogram, două. Alegem ce este mai proaspăt, după care ne grăbim acasă ca să le punem la ceva rece", spun clienții.

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Însă mulți comercianți au ales ca în zilele toride nici să nu mai meargă la piață

Temperaturi record sunt şi în solarii, iar pentru a îşi salva munca de luni de zile, producătorii din Gorj apelează la... ventilatoare. "Am suplimentat cu încă trei. Sunt costuri foarte mari, dar nu avem ce face. Cam 14 ore merg în fiecare zi", explică Laurențiu Mălăescu, producător local.

Fără această investiţie, însă, pierderile ar fi uriaşe. "De la 35 de grade în sus, plantele, nu mai, trec printr-un stres, un şoc şi nu mai leagă producţie".

Locul în care producătorii își vând roșiile cu 1 leu/kg

Sunt însă şi producătorii care deja îşi calculează pierderile. Legumicultorii din comuna buzoiană Glodeanu Sărat au ajuns să vândă roşiile autohtone chiar şi cu un leu kilogramul la uşa solariilor. Dar nici aşa clienţii nu se înghesuie.

Reporter: Aţi văzut vreun cumpărător? Dacă nu reuşiţi să le vindeţi ce faceţi cu ele, le aruncaţi?

Producător: Păi da, la tomberon. De abia plătim oamenii cu ziua.

Reporter: În condiţiile astea vă acoperiţi cheltuielile?

Producător: Nu, în niciun caz.

Preţurile nu cresc prea mult nici în pieţe. Aici, comercianţii vând roşiile cu preţuri între 3,5 lei şi 5 lei kilogramul.

Legumicultorii pun situaţia pe seama supraproducţiei generate de Programul Tomata, dar și a cantităților mari de roșii din import care au ajuns pe piață în această perioadă.