Ministerul francez al Apărării a comunicat luni că România a comandat 12 elicoptere militare produse de Airbus şi 12 radare pentru apărare de la compania Thales din Franţa, transmite Reuters, citată de Agerpres.

România cumpără 12 elicoptere militare şi 12 radare din Franţa. Vom plăti peste un miliard de euro - Profimedia

România intenţionează să finanţeze achiziţiile printr-un credit în cadrul programului SAFE (Security Action for Europe / Acţiunea pentru securitatea Europei) lansat de UE în 2025 pentru întărirea capacităţilor de apărare ale continentului.

Afacere de peste un miliard de euro

Primele împrumuturi prin SAFE, care asigură finanţare până la un total de 150 de miliarde de euro, a fost contractat în mai de Polonia.

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Reuters precizează că elicopterele comandate de România vor fi finanţate cu 852 de milioane de euro, iar radarele cu 258 de milioane de euro, totalul depăşind un miliard.