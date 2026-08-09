Salvare la limita posibilului în Bucegi. Doi turişti germani au fost recuperaţi de pe munte după o intervenţie extrem de dificilă, care e şi o premieră pentru ţara noastră. Salvamontiştii au coborât din elicopter la bărbaţii blocaţi pe munte, i-au ajutat mai întâi să ajungă într-o zonă sigură, apoi au aşteptat să se risipească ceaţa ca să-şi continue misiunea. Turiştii, salvamontişti şi ei, au fost recuperaţi câteva ore mai târziu, când curcubeul a colorat cerul.

Alerta s-a dat după ce turiști din Germania au sunat la Salvamont să anunțe că au rămas blocați pe munte, în Peretele Văii Albe. A urmat o intervenție în premieră pentru țara noastră: elicopterul s-a apropiat extrem de aproape de stâncă, iar salvatorii au coborât cu un troliu atașat pe aeronavă.

Sergiu Frusinoiu, care lucrează de 7 ani la Salvamont Prahova, a fost primul care a coborât în perete. A fost însoțit de colegul lui, Andrei Dascălu.

"Acolo era un spațiu foarte mic, îngust, fin, trebuie nimerit la fix. Luând în considerare toate lucrurile care se puteau întâmpla, e clar că te umple de adrenalină. E un perete foarte mare, colosal", a povestit Sergiu Frusinoiu.

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Ceața și ploaia au complicat misiunea.

Un val dens de ceață a inundat întreg peretele Văii Albe imediat după ce doi salvamontiști au fost duși cu elicopterul la persoanele blocate în perete. Drept pentru care evacuarea nu s-a putut face pe loc cu elicopterul și a fost nevoie de mai multe rapeluri succesive pentru ca persoanele blocate în perete și salvamontiștii să ajungă la baza peretelui.

"A trebuit să construiesc amaraje și să facem niște manevre de corzi, ceea ce s-a și întâmplat. Am coborât 120 de metri, pe o ploaie torențială. La troliere, la inserare, am avut emoții pentru că nu avem parte de antrenamente de asemenea tehnicitate. De fapt, nu avem parte de niciun antrenament cu elicopterul și atunci am făcut toată treaba asta la rece", a mai spus Sergiu Frusinoiu.

Cei doi bărbați au putut fi salvați cu elicopterul după ce vremea s-a îmbunătățit. Salvamontiști și ei, au spus că au văzut asemenea intervenții spectaculoase doar în Elveția.

"Este un motiv de mândrie să facem așa ceva, mai ales cu elicopterul în cea mai mare parte a țării, e motiv de mândrie", a precizat Sergiu Frusinoiu.

Intervenția a avut loc în aceeași vale unde a murit luna trecută și medicul stomatolog care a căzut în gol zeci de metri.