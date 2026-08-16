Pe munte, au fost alte două intervenții dramatice, în aceeași zi. Un bărbat a căzut pe un versant dificil din Făgăraș după ce a făcut, din greşeală, un pas în gol. Salvamontiștii au chemat în sprijin chiar și colegii care erau liberi. Iar pe muntele Moraru, patru oameni au aşteptat toată noaptea intervenția salvatorilor.

În zona Vârfului Viștea Mare, un pas greşit poate însemna pericol de moarte. Bărbatul de 54 de ani, din Târgu Mureș, făcea parte dintr-un grup care urca spre pe Vârful Moldoveanu. Pe potecă, i-a cedat locului unui coleg, însă s-a dezechilibrat și a căzut în gol 200 de metri. "Probabil oboseala, oamenii au plecat dimineaţă în traseu. O mică neatenţie şi s-a dezechilibrat, a alunecat în prăpastie. Am rugat, dacă este posibil, să coboare cineva până la dumnealui să vedem care este starea. Ni s-a comunicat că nu ar prezenta semne vitale", a declarat Cristian Toma, Salvamont Argeş.

Sfaturile salvamontiştilor pentru turişti

20 de salvamontiști au participat la operațiune. Din cauza terenului abrupt, un cadru medical a fost transportat cu troliul până la victimă, ca să constate decesul. O bună planificare a traseului şi echipamentul potrivit sunt foarte importante pentru reuşita oricărei excursii. Salvamontiştii mai spun că monitorizarea atentă, constantă a condiţiilor meteo şi a timpilor de deplasare sunt la fel de importante. Cei fără experienţă ar trebui să evite traseele dificile, chiar dacă acestea sunt marcate. Pe lista celor mai solicitante găsim Jepii Mici din Bucegi, La Lanţuri din Piatra Craiului şi vârful Custura Sărății din Făgăraş. În caz că apar probleme.

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"Să se informeze mai bine şi să îşi găsească un track pe net, pe unde să se retragă. E nevoie de bună orientare şi de cunoaştere a zonei", a declarat Sergiu Frusinoiu, Salvamont Prahova. Aşa au rămas blocaţi pe muntele Moraru, în zona Buşteni, încă patru oameni. S-au rătăcit și erau prea epuizaţi să continue drumul. Salvamontiştii i-au sfătuit să aştepte toată noaptea. "Dacă am fi mers după ei acolo unde erau, oricum ajungeam la zi, ceea ce nu aducea niciun avantaj faţă de salvarea cu elicopterul. I-am sfătuit să rămână peste noapte acolo, să se înclzească unul pe altul şi să se ţină în siguranţă", a declarat Sergiu Frusinoiu, Salvamont Prahova.

Salvamontiștii le recomandă turiștilor să nu continue traseul atunci când sunt epuizați sau se rătăcesc pe munte, ci să ceară ajutor.