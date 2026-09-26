De rușinea că "rufele se spală în familie", de teama agresorului sau din cauza dependenței față de acesta, victimele violenței domestice își ascund suferința și rămân, de multe ori, captive într-un cerc al abuzului. Un mesaj de sprijin vine și de la Miguel Gane, unul dintre cei mai citiți poeți din Spania și America de Sud. Plecat din România încă din copilărie, astăzi este vocea unei campanii prin care polițiștii din Covasna încearcă să le ofere victimelor curajul de a vorbi și de a cere ajutor. Invitat în podcastul Alessandrei Stoicescu, Miguel a povestit despre originile luptei sale împotriva violenței domestice. Iar astăzi, caravana SHERO trece granița și ajunge în Spania. În Parcul El Retiro din Madrid va avea loc un flashmob special, în alb, cu pantofi roșii.

Este mărturia cutremurătoare a unei victime a violenţei domestice. Fenomentul scăpat de sub control a atras atenţia poliţiei din Covasna. Aici, în primele opt luni ale acestui an, au fost aproape 900 de sesizări privind fapte de violență domestică. "Atunci când ai stat mulţi ani în teroare, atunci când ţi s-a spus sistematic "fără mine eşti nimic", creierul intră automat într-o stare de hipervigilenţă, intrăm în modul de supravieţuire", a declarat Anca-Olga Seleș, psiholog.

Miguel Gane este român și a plecat din țară la doar 9 ani

Unul dintre obiectivele campaniei este tocmai acela de a răspunde unei întrebări pe care o persoană aflată într-o relație violentă și-o poate pune înainte de a cere ajutor: "Și ce se întâmplă dacă vorbesc?" "Poliţiştii evaluează situaţia. Apoi avem la dispoziţie procedeele legale, adică putem să emite un ordin de protecţie provizoriu cu valabilitate de până la 5 zile", a declarat Alin Pahonțu, inspector șef IPJ Covasna. Ordinul se confirmă în fața unui judecător și apoi ține agresorul departe de victimă pentru până la 12 luni.

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Miguel Gane este român și a plecat din țară la doar 9 ani. Acum susține campania prin care poliţiştii construiesc punți de încredere cu persoanele care au nevoie de ajutor și se tem să îl ceară. Iar poezia este instrumentul lui. "Violenţa domestică, violenţa de gen este o problemă înrădăcinată în societatea română", a declarat Miguel Gane, scriitor. Originar din satul Lerești, județul Argeș, Miguel Gane a vorbit în cel mai recent episod al podcastului "SHERO" al Alessandrei Stoicescu despre cum a ales să transpună subiectul violenţei domestice în versuri.

"Societatea de la țară de multe ori este o societate săracă în sensul economic al cuvântului și nu numai economic, ci și social și educativ. Asta provoacă sau aduce către multe probleme legate de sărăcie și una dintre ele la violență domestică", a declarat Miguel Gane, scriitor. Caravana SHERO Talk ajunge astăzi în Spania, în inima comunităţii româneşti, cu o conversaţie despre curaj, feminitate și putere la Institutul Cultural Român din Madrid.