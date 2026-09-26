Motoare turate și o miză uriașă la Râmnicu Vâlcea. Județul găzduiește finala sezonului de raliuri, cu 65 de echipaje la start și titlurile naționale puse în joc. Printre favoriți se află Simone Tempestini, care luptă pentru al 11-lea titlu de campion. Pe traseele spectaculoase din Vâlcea, fiecare viraj poate schimba clasamentul, iar la finalul zilei vom ști cine sunt campionii acestui sezon.

Competiția transformă județul Vâlcea în capitala motorsportului românesc. Traseele spectaculoase îmbină drumurile forestiere, sectoarele montane și peisajele naturale impresionante ale regiunii. 65 de echipaje sunt prezente la start, un record absolut de participare pentru clasa de top. Simone Tempestini e marele favorit sa devina campion pentru a 11-a oara în ultimele 12 sezoane şi are nevoie doar de o clasare în Top 5, o performanţă istorica pentru raliul romanesc. "Probele sunt spectaculoase, destule de grele şi cu multe surprize să zicem", a declarat Simone Tempestini, pilot de raliu.

Miza finalei sezonului care are loc astăzi este runda decisivă în care se acordă titlurile de Campion Național Absolut și Campion Național de Macadam

Competiţia are loc pe macadam pur, recunoscut pentru rapiditate și viraje strânse care pun la încercare îndemânarea echipajelor. Marea surpriza de la start este pilotul italian Giovanni Trentin, care se pregăteşte la Vâlcea pentru etapa mondiala din Sardinia. "Etape foarte grele, o pregătire destul de bună şi completă pentru Sardinia", a declarat Giovanni Trentin, pilot de raliu. Clasat pe locul 2 înaintea etapei finale, pilotul braşovean Norbert Maior a concurat alături de sora lui, Francesca.

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"Un raliu frumos, un raliu extrem de dificil, sincer nu mă aşteptam să fie aşa, dar iată că anul ăsta ne-a adus multe surprize", a declarat Norbert Maior, pilot de raliu. Miza finalei sezonului care are loc astăzi este runda decisivă în care se acordă titlurile de Campion Național Absolut și Campion Național de Macadam.