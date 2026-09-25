"Eu am reușit să plec la timp, Valentina nu a mai apucat". Fosta iubită a lui Vlad rupe tăcerea

„Uneori, plecarea nu înseamnă că renunți la iubire. Înseamnă că alegi să rămâi în viață”. Sunt cuvintele scrise de Ionela, fosta iubită a lui Vlad, principalul suspect în cazul uciderii Valentinei, tânăra de 28 de ani găsită în valiză în râul Olt.

Pe contul său de TikTok, tânăra a scris un mesaj lung pentru toate femeile care stau într-o relație violentă și care cred că îl pot schimba și îmblânzi pe monstrul din fața lor.

„Am purtat tricoul lui. Am dormit lângă el. Am împărțit nopți și dimineți, zile în care am cunoscut abuzul, jignirile și amenințările. Am fost femeia care a crezut, poate de prea multe ori, că lucrurile se vor schimba și că omul de lângă mine se va opri. Eu am reușit să plec la timp. Valentina nu a mai apucat. Nu știu ce a fost în sufletul ei, ce a trăit în spatele ușilor închise sau dacă, asemenea mie, a sperat că abuzurile se vor opri și că omul pe care îl iubea se va schimba. Dar știu cât de ușor este să ajungi să ierți, să justifici, să mai dai o șansă și să îți spui că „data viitoare va fi altfel”. De aceea scriu astăzi. Femeilor care trec prin abuz: nu așteptați ca lucrurile să devină și mai grave ca să vă salvați. Jignirile, amenințările, controlul, frica și violența nu sunt dovezi de iubire și nu sunt lucruri pe care trebuie să le suportați pentru că „poate se schimbă”.

"Valentina nu a mai apucat să plece"

Eu am plecat. Ea nu a mai avut această șansă. Nu scriu aceste rânduri ca să mă pun în centrul acestei tragedii, ci pentru că am cunoscut omul pe care astăzi îl numim criminal și pentru că poate mărturia mea va face măcar o femeie să recunoască pericolul și să plece înainte să fie prea târziu. Valentina, odihnește-te în pace. Condoleanțe familiei și tuturor celor care au iubit-o. Iar vouă, femeilor care citiți: dacă trăiți în frică, dacă sunteți amenințate sau abuzate, nu rămâneți singure. Cereți ajutor. Vorbiți cu cineva în care aveți încredere și căutați o cale sigură de a ieși din acea situație. Uneori, plecarea nu înseamnă că renunți la iubire. Înseamnă că alegi să rămâi în viață”, a scris fosta iubita a lui Vlad.

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Aceasta a prezentat și capturi cu câteva dintre mesajele lor în care bărbatul îi cerea bani ca să joace la pariuri.