Siegfried Mureșan propune schimbări la CSM și limitarea intervențiilor în anchetele penale

Siegfried Mureşan depune astăzi, 26 septembrie, programul de guvernare şi lista de miniştri în Parlament, urmând ca audierile şi votul în plen să aibă loc la începutul săptămânii viitoare. "Grindeanu îmi cere degeaba să îmi depun mandatul", a declarat premierul desemnat cu doar câteva ore înainte de a veni la Parlament.

Schimbări la CSM şi limitarea intervențiilor în anchetele penale. Schimbările propuse de Siegfried Mureşan în justiţie - Profimedia

Justiţia ocupă un loc important în programul de guvernare al lui Siegfried Mureşan. Printre măsurile gândite de Mureşan se numără independența magistraților, limitarea delegărilor și detașărilor, repartizarea aleatorie a dosarelor, reforma Inspecției Judiciare, digitalizarea sistemului judiciar și intensificarea luptei împotriva corupției.

Schimbări la CSM şi limitarea intervențiilor în anchetele penale

În privința Consiliului Superior al Magistraturii, documentul propune ca membrii aleși să fie desemnați prin vot la nivel național, separat în cadrul celor două corpuri profesionale: judecătorii să își aleagă membrii judecători, iar procurorii pe cei care reprezintă procurorii.

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Programul mai prevede o reprezentare echilibrată a instanțelor și parchetelor și introducerea unor proceduri clare de alegere și revocare. Colegiile de conducere ale instanțelor și parchetelor ar urma să primească atribuții sporite în organizarea internă, prin hotărâri motivate și publicate.

Pentru cariera magistraților, Mureșan propune promovări bazate pe concursuri verificabile, cu probe scrise și profesionale, precum și evaluarea motivată a activității. Documentul precizează că evaluarea ar trebui să țină cont de complexitatea cau inspecție și eventualele intervenții asupra acestora să poată fi verificate. Sunt prevăzute, totodată, proceduri disciplinare clare, un control jurisdicțional întărit și protecție pentru magzelor, volumul real de muncă, calitatea motivării și respectarea termenelor, nu doar de numărul dosarelor soluționate.

Programul de guvernare propune și modificarea modului în care funcționează ierarhia în parchete. Una dintre măsuri urmărește eliminarea posibilității procurorului general de a interveni în orice dosar penal prin infirmarea măsurilor și soluțiilor procurorului de caz.

O prevedere similară este propusă pentru procurorul-șef al DNA, în cazul dosarelor aflate în competența Direcției. Potrivit programului, ierarhia parchetelor ar trebui să aibă rol de coordonare, fără posibilitatea de a "rescrie discreționar anchetele".