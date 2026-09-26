Posibil fragment de dronă, depistat pe stabilopozi, în Agigea. Pescarii au făcut descoperirea

Un obiect suspect, care pare a fi un fragment al unei drone, a fost descoperit în această dimineață pe stabilopozi, în zona Agigea, județul Constanța.

Posibil fragment de dronă, depistat pe stabilopozi la Agigea. Pescarii au făcut descoperirea - Antena 3 CNN

Potrivit informațiilor disponibile, ar fi vorba despre o aripă de dronă adusă de valuri. Obiectul nu pare să aibă încărcătură explozibilă. Fragmentul a fost observat de pescarii care au ieșit de dimineață în zonă.

Vă reamintim că acum mai puțin de o săptămână, mai multe fragmente de dronă au fost descoperite în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. Obiectele au fost semnalate de nave comerciale în trei locații diferite. În cazurile respective, s-a stabilit că fragmentele nu prezentau risc pirotehnic, iar autoritățile nu au emis avertizări pentru navigație.