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Posibil fragment de dronă, depistat pe stabilopozi, în Agigea. Pescarii au făcut descoperirea

Posibil fragment de dronă, depistat pe stabilopozi la Agigea. Pescarii au făcut descoperirea Posibil fragment de dronă, depistat pe stabilopozi la Agigea. Pescarii au făcut descoperirea - Antena 3 CNN
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Editor D.C. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 26.09.2026, 09:26 | Modificat la 26.09.2026, 09:27

Un obiect suspect, care pare a fi un fragment al unei drone, a fost descoperit în această dimineață pe stabilopozi, în zona Agigea, județul Constanța.

Potrivit informațiilor disponibile, ar fi vorba despre o aripă de dronă adusă de valuri. Obiectul nu pare să aibă încărcătură explozibilă. Fragmentul a fost observat de pescarii care au ieșit de dimineață în zonă.

Vă reamintim că acum mai puțin de o săptămână, mai multe fragmente de dronă au fost descoperite în Marea Neagră, în zona economică exclusivă a României. Obiectele au fost semnalate de nave comerciale în trei locații diferite. În cazurile respective, s-a stabilit că fragmentele nu prezentau risc pirotehnic, iar autoritățile nu au emis avertizări pentru navigație.

D.C.
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