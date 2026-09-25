Primăria Capitalei vrea să interzică circulaţia şi staţionarea în Bucureşti unor vehicule. Scopul e acela de a fluidiza traficul în perioadele de vârf.

Maşinile care ar putea fi interzise în Bucureşti, în perioadele de vârf. Sunt şi câteva excepţii - Profimedia / imagine ilustrativă

Vehiculelor utilizate pentru desfășurarea activităților de aprovizionare cu mărfuri sau de curierat va fi interzisă între orele 7:00 - 9:00 și 17:00 - 19:00 le-ar putea fi interzisă circulația și staționarea pe drumurile publice. Deocamdată, este vorba despre un proiect care va fi dezbătut în ședința de săptămâna viitoare a Consiliului General al Capitalei.

Care sunt excepţiile

"Prin activitate de aprovizionare se înțelege transportul, livrarea, încărcarea sau descărcarea mărfurilor ori bunurilor destinate operatorilor economici, instituțiilor sau altor persoane juridice. Prin activitate de curierat se înțelege colectarea, transportul și livrarea coletelor, documentelor sau bunurilor, desfășurată contra cost ori în interesul activității proprii", se arată în comunicatul PMB.

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De la această regulă vor fi exceptate "vehiculele utilizate pentru: intervențiile serviciilor de urgență și de ordine publică; îndeplinirea atribuțiilor structurilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională; intervențiile tehnico-edilitare necesare remedierii unor avarii, incidente sau situații de urgență efectuate de operatorii serviciilor de utilități publice; transportul medicamentelor, produselor sanguine, organelor, țesuturilor și celulelor de origine umană destinate transplantului, al materialelor sanitare și al consumabilelor medicale necesare pentru intervenții sau tratamente urgente; prestarea serviciilor de catering, precum și transportul produselor alimentare perisabile, refrigerate sau congelate, efectuat cu vehicule frigorifice".