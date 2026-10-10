Despre femicid se vorbește tot mai mult în ultimul timp. Din păcate, nu trec trei zile fără o astfel de știre. Ce nu putem arăta la televizor, însă, este perspectiva umană, emoțională a acestor cazuri. Și aici literatura spune altfel povestea. Cartea "Cu noaptea în inimă", care a mișcat profund societatea franceză, este acum tradusă și în limba română.

Ce știu eu despre violența domestică? Niște amintiri vechi. Eram mică: săraca, mănâncă bătaie, o bate bărbatul pe femeia asta; m-a dat cu capul de frigider de am văzut stele verzi; auzi că a tras de ea să o bage cu capul în cadă când pregătea baia pentru copil; el e băiat bun, așa, dar când bea nu te mai înțelegi cu el; să te ferești, mamă, să te ferești, mamie, să nu stai! Dar de ce stă, de ce nu pleacă de la el?

"E o întrebare facil de întrebat dacă nu știi exact ce se întâmplă într-o familie toxică și abuzivă. Într-o familie abuzivă este ceva foarte specific care se întâmplă de mulți ani. Se numește nevoia de control. Nu e ceva ce se întâmplă peste noapte și plecarea din acea situație o face pe femeie să se gândească la propria siguranță. Uneori, plecând din acea situație înseamnă fiind într-un pericol și mai mare. Cred că este timpul ca noi, ca societate, ca femei, să întoarcem întrebarea. Să nu întrebăm femeile de ce nu pleacă, ci să întrebăm bărbații de ce continuă să facă asta", spune Nathacha Appanah.

De 23 de ani a avut nevoie Nathacha Appanah ca să poată scrie despre teroarea prin care a trecut ea și despre două cazuri de femicid, unul în Mauritius, țara ei natală, și altul în Franța, țara care a adoptat-o, și care au șocat și revoltat pe toată lumea.

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"Țin în mână, dragii mei, o carte foarte interesantă. Se numește Cu noaptea în inimă și este cartea autoarei Nathacha Appanah. Este o carte despre violența domestică și despre femicid", spune Mihaela Călin.

Nathacha a scris o carte nu despre fapte, ci despre suferință: despre frică, deznădejde, neputință, rușine în nopțile în care sute de mii de femei le trăiesc în apartamente mari sau mici, în case mari sau mici, în țări mari sau mici, în toată lumea.

"Trebuie să stai în siguranță. Asta e foarte important. Stai în siguranță. Dacă uneori asta înseamnă să stai pe loc, să stai unde ești, nu contează. Și al doilea lucru este să nu te izolezi. Continuă să vorbești cu prietenii tăi, cu familia ta și nu uita să te gândești la tine", e mesajul pe care Nathacha l-a transmis româncelor care trec prin această experiență.

Mesajul Nathachei îl ducem către toate româncele prin campania Dragostea poartă pantofi roșii, inițiată de Alessandra Stoicescu, care dă voce tuturor eroinelor tăcute care au trecut sau trec prin momente grele. Pe 19 octombrie ne întâlnim la următoarea conferință SheroTalk la Ateneul Român.