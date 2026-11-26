Celebra paradă Macy's de Ziua Recunoștinței a fost amânată pentru prima dată în ultimii 100 de ani. Furtuna și vântul puternic i-au obligat pe organizatorii din New York să o mute în weekend. Pentru americani rămân tradițiile de acasă. Familia strânsă la masă, curcanul la cuptor și plăcinta cu dovleac.

De la SpongeBob la Spider-Man sau Garfield, zeci de baloane uriașe care trebuiau să împodobească New York-ul au rămas întinse pe asfalt. Organizatorii au anulat parada din cauza furtunii și a vântului violent.

"Știm că orașul nostru este cel mai grozav oraș din lume. Și știm, de asemenea, că în orașul nostru nimic nu vine ușor. Și trebuie să planifici pentru fiecare posibilitate. Și, deși așteptam cu nerăbdare să sărbătorim mâine cea de-a 100-a Paradă de Ziua Recunoștinței de la Macy's, vremea extremă ne-a obligat să o reprogramăm pentru sâmbătă", a declarat primarul orașului New York, Zohran Mamdani.

Prima dată în 100 de ani când organizatorii amână parada

Este pentru prima dată în ultimul secol când organizatorii sunt nevoiți să amâne parada. Până sâmbătă, la televizor va fi difuzată parada de anul trecut.

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"Îmi place să-i văd pe copii afară, să mă uit cum se umflă baloanele. Este o tradiție grozavă. Și ceea ce îmi place este să văd toată bucuria și culisele"

"E o tradiție atât de frumoasă. Mereu aștept cu nerăbdare să văd cu ce vin nou"

"Cel mai râvnit eveniment. Macy's este un punct de reper" spun oamenii.

Restul Americii, afectat de vremea capricioasă

Valuri uriașe au făcut prăpăd la sud de San Francisco. Probleme au fost și în aer. La Miami, un avion cargo a ieșit de pe traiectorie la aterizare, iar aproape toate pistele au fost închise temporar. Transportatorii estimează că aproximativ 30 de milioane de pasageri călătoresc de Ziua Recunoștinței.

"Nebunie! O nebunie absolută. Dar știi, scopul final este totul, nu? Doar să ajung acasă. Să-mi văd familia"

"Sunt puțin îngrijorat pentru toți ceilalți. Știu că aceasta este cea mai importantă zi de călătorie din an" mai spun oamenii.

Cum au sărbătorit politicienii americani Ziua Reunoştinţei

În același timp, vicepreședintele JD Vance a sărbătorit alături de familie și de militari, la o bază din Ohio. El a servit curcan, coaste de vită și șuncă la cuptor, iar fiul lui, Ewan, de 9 ani, s-a ocupat de garnituri.

"Cred că este bine pentru copii să învețe câte ceva despre serviciul militar și câte ceva despre oamenii care ne servesc țara. Este întotdeauna o bucurie pentru noi, ca părinți, să-i putem aduce aici și să-i punem să servească niște mâncare și să ne așezăm și să vorbim cu oamenii care ne mențin liberi și în siguranță", spunea JD Vance, vicepreședintele SUA.

Fostul președinte Barack Obama a făcut o vizită-surpriză la Chicago, împreună cu Michelle Obama. Cei doi au ajutat la pregătirea pachetelor cu alimente proaspete pentru familiile nevoiașe.