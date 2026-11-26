31 de oameni au murit și 21 au fost răniți după ce o cisternă care transporta carburanți s-a răsturnat în apropiere de Cairo și a sărit în aer. Medicii și pompierii au avut o misiune imposibilă. Au trebuit să se strecoare printre flăcări înalte de doi metri și mașini care ardeau ca să salveze cât mai mulți oameni.

Accidentul a avut loc la câțiva kilometri de piramidele din Giza, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice de lângă Cairo. Cisterna încărcată cu produse petroliere a lovit un parapet al autostrăzii de centură și s-a răsturnat.

Ca să își salveze viața, șoferii și pasagerii și-au abandonat mașinile pe autostradă și au luat-o la fugă. Nu toți au scăpat, însă. Flăcările s-au extins rapid.

"Slavă Domnului că eram pe motocicletă și am putut să ne întoarcem. Erau foarte multe cadavre", spune un martor.

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Salvatorii s-au luptat în zadar. Din vehicule au mai rămas doar caroseriile carbonizate.

"Nu am putut să-i salvăm pentru că flăcările erau mai înalte decât nivelul oamenilor. Focul era intens. Rezervoarele bubuiau, cauciucurile explodau. Încercam să salvăm pe oricine, să facem tot ce puteam, dar nu am putut. Pur și simplu nu știam ce să facem sau cum să salvăm pe cineva", spune un salvator.

Primele indicii ale anchetatorilor arată că sistemul de direcție al cisternei era defect.