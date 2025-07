Scandal de proporții la o clinică stomatologică din Iași, după ce, în data de 2 iunie 2025, un medic stomatolog i-a scăpat unui pacient în vârstă de 5 ani și 6 luni un mandren pe gât. Copilul a ajuns de pe scaunul dentistului direct la Urgențe, unde i s-a făcut o radiografie și o endoscopie. Acum, familia micuțului i-a cerut proprietarul clinicii stomatologice daune de 15.000 de euro.

După ce micuțului i-au fost plombați 2 dinți, stomatologul i-a scăpat pe gât un mandren, care avea atașat un disc de hârtie abrazivă. Cu acest instrument trebuiau finisate plombele.

"Nu vor să vorbească cu noi și nu-i interesează. Răspunsul lor a fost că: pacientul nu a murit, ce pretenții avem? Medicul stomatolog i-a scăpat freza, care avea în vârf o chestie abrazivă din hârtie. În momentul în care s-a întâmplat situația și au început să-i bage degetele pe gât, au încercat să mă liniștească, spunându-mi că a înghițit doar partea aceea din hârtie și o va elimina prin scaun. Am plătit 400 de lei pentru toată chestia asta. Mi-au spus că alți pacienți înghit și ace, și nu e nicio problemă. Când soțul meu a plătit, proprietarul clinicii stomatologice ne-a spus că pentru orice eventualitate să mergem la Urgențe. Am mers la Urgențe, copilul era încă în șoc, dar nu dădea semne că ceva nu ar fi fost în neregulă. Eu am insistat să mergem la urgențe. Acolo, la radiografie, s-a văzut că era freza întreagă. I-au făcut endoscopie, atunci, freza era deja plecată în intestin și exista riscul ca freza să-i perforeze intestinul. Copilul a trebuit să stea liniștit în pat, să nu facă mișcări bruște. Ar fi fost problemă dacă eu aș fi plecat acasă, copilul ar fi sărit în trambulină, murea în somn și eu nu știam de la ce. A fost norocul nostru că am mers la Urgențe. Nu am depus plângere la Colegiul Medicilor Stomatologi, deoarece medicii de la Urgențe au ținut toți cu stomatologul – că a fost un accident, se poate întâmpla oricui", povesteşte mama pacientului.

Copilul a ajuns la Spitalul de Copii "Sf. Maria" Iași. A avut nevoie de radiografie și o endoscopie, fiind externat la data de 5 iunie 2025.

"Ea a venit la clinică cu pacientul printr-o cunoștință. Eu nu aveam timp, iar de el s-a ocupat un coleg de-al meu. I s-au pus două plombe, care s-au finisat cu mandren, nu este o freză ascuțită, nu are niciun capăt ascuțit. Pe el se montează un disc. Asistenta a făcut prima manoperă – în acest caz, i-a băgat mâna să vadă dacă nu e în gât. Mama copilului a început să țipe, dar țipete de alea… Eu înțeleg, dar nu se poate așa. Mie mi-a murit o soră de 23 de ani, dar eu n-am făcut țipete de astea, n-am sărit să bat, n-am amenințat pe nimeni. De atunci, toate fetele din clinică și doctorii nu vor să se atingă de copii, de la stresul pe care ni l-a provocat ea. Mandrenul nu s-a dus în căile respiratorii. Am intervenit și eu, i-am băgat și eu mâinile pe gât, i-am zis să tacă – mamei – un pic, am văzut că copilul respiră. Am scos copilul pe terasă în spate, pentru că ea făcea crize. Am înțeles că e mamă și era panicată. Eu nu am copii, dar nu cred că trebuie să țipi în halul ăsta. Mama nu i-a dat în cap ăluia care a dat cu mașina pe sora mea, chiar dacă era beat și drogat la volan, a putut să poarte un dialog. Copilul nu era mort, a înghițit ceva. Am vorbit cu părinții și le-am spus să meargă la spital. Am și sunat un coleg de la Spitalul «Sf. Maria», i-am zis că a înghițit ceva și mi-a spus să vină să facă radiografie. Noi am ținut legătura cu ruda prin care a venit ea la clinică, ne-am interesat de starea copilului. Exista riscul să perforeze intestinul, dar eu i-am rugat să meargă la Urgențe. Eu îmi asum. Eu am fost contactat de avocatul familiei, care mi-a cerut daune de 15.000 de euro, fără să depună plângere la Colegiul Medicilor Stomatologi, fără să acționeze pe cale legală. Asta cred că este șantaj. Mi s-a spus că pacientul a prins o frică de stomatolog, că de la această experiență este bâlbâit. Sunt persoane care au înghițit cuie, și n-au mai pățit nimic. Noi, când eram mici, mâncam țărână", a declarat proprietarul clinii stomatologice din Iaşi, potrivit BZI.

Copilul este într-o stare bună, se află în afara oricărui pericol. A fost nevoie de spitalizare timp de patru zile, acum este externat. Mama acstuia spune că ar fi rămas cu o posibilă traumă în urma experienţei şi ia în calcul ca acesta să urmeze câteva şedinţe cu un psiholog, respectiv logoped.

"Da, l-a contactat avocatul nostru și i-a cerut 15.000 de euro. Am fost cu copilul la psiholog și la logoped. În urma acestei întâmplări, copilul e bâlbâit", a subliniat mama micuțului.

