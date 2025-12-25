Video Tragedie de Crăciun. Un motociclist din Iaşi s-a jucat cu moartea şi a pierdut
Un tânăr motociclist din Iaşi nu a avut niciun spirit de conservare. S-a jucat cu moartea până a pierdut.
În imaginile surprinse de o cameră de bord, se vede cum iniţial, se ridică de pe jos, după ce s-a dezechilibrat şi a căzut de pe motor.
Şi totuşi, nu se învaţă minte. Accelerează din nou şi intră în depăşire, până pierde, din nou, direcţia, moment în care se înfinge cu viteză într-un copac.
Medicii sosiţi la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa. Victima, un tânăr de 31 de ani, nu deţinea permis pentru motocicletă, iar vehiculul nu era înmatriculat.
Articolul continuă după reclamăÎnapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰