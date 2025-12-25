Un tânăr motociclist din Iaşi nu a avut niciun spirit de conservare. S-a jucat cu moartea până a pierdut.

În imaginile surprinse de o cameră de bord, se vede cum iniţial, se ridică de pe jos, după ce s-a dezechilibrat şi a căzut de pe motor.

Şi totuşi, nu se învaţă minte. Accelerează din nou şi intră în depăşire, până pierde, din nou, direcţia, moment în care se înfinge cu viteză într-un copac.

Medicii sosiţi la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa. Victima, un tânăr de 31 de ani, nu deţinea permis pentru motocicletă, iar vehiculul nu era înmatriculat.

