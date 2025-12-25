Antena Meniu Search
Video Tragedie de Crăciun. Un motociclist din Iaşi s-a jucat cu moartea şi a pierdut

Un tânăr motociclist din Iaşi nu a avut niciun spirit de conservare. S-a jucat cu moartea până a pierdut.

de Redactia Observator

la 25.12.2025 , 14:25

În imaginile surprinse de o cameră de bord, se vede cum iniţial, se ridică de pe jos, după ce s-a dezechilibrat şi a căzut de pe motor.

Şi totuşi, nu se învaţă minte. Accelerează din nou şi intră în depăşire, până pierde, din nou, direcţia, moment în care se înfinge cu viteză într-un copac.  

Medicii sosiţi la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa. Victima, un tânăr de 31 de ani, nu deţinea permis pentru motocicletă, iar vehiculul nu era înmatriculat.

Unde petrece Crăciunul Ioana Țiriac. Fiica miliardarului român a ales o destinație exotică
Exclusiv | Ce va face Luca Zvaleni, câștigătorul sezonului 16 Chefi la cuțite, cu marele premiu: „Am plănuit multe”
Dezvăluiri. Cine l-a influențat, de fapt, pe Valentin Ceaușescu să scoată Steaua de pe teren din finala Cupei României cu Dinamo, din 1988
Un bărbat a fost concediat pentru că le-a adus colegilor prăjituri de ziua lui. A dat în judecată firma și a primit despăgubiri uriașe
Tavanul unui hotel din Sibiu s-a prăbușit peste oamenii din piscina interioară. Planul roșu a fost activat de urgență
