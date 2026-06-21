Zeci de familii din Dolj au fost păcălite de doi craioveni să pună contoare false de curent. Păgubiţilor li s-a promis contract şi 30 de zile gratuitate la consum de energie electrică, dar de fapt aceştia s-au trezit că au fost racordaţi la alţi consumatori. Cei doi infractori au fost prinşi şi arestaţi. Prejudiciul total în acest caz este de 300 de mii de lei. Diana Severin a urmărit subiectul şi vine cu mai multe detalii. Să o ascultăm.

Totul s-a întâmplat în luna mai a acestui an. Cei doi le-au promis locuitorilor dintr-o zonă construită relativ recent că îi vor racorda la energia electrică și că vor beneficia chiar și de gratuitate pentru primele 30 de zile. Anchetatorii au scos la iveală faptul că racordarea nu a fost realizată legal. Mai exact, cele două persoane au construit 28 de instalații electrice clandestine, pe care le-ar fi conectat direct la rețeaua publică de energie electrică.

Mai mult, instalațiile ar fi fost realizate fără contoare de măsurare și fără documentele obligatorii prevăzute de lege. Persoanele cărora le-ar fi promis curent electric au plătit între 8 mii de lei și 16 mii de lei pentru fiecare racordare. Anchetatorii estimează că prejudiciul se ridică la aproximativ 300 de mii de lei.

În acest caz, a fost deschis un dosar penal, iar cele două persoane sunt acum cercetate pentru înșelăciune și furt de energie electrică. Inițial, au fost reținute pentru 24 de ore, însă, după prezentarea în fața instanței, cei doi au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.