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Video Un parașutist a rămas atârnat de avion în timpul unui exercițiu militar la Buzău. Altul s-a rănit la aterizare

Un parașutist a rămas atârnat de avion în timpul unui exercițiu militar la Buzău. Altul s-a rănit la aterizare Un parașutist a rămas atârnat de avion în timpul unui exercițiu militar la Buzău. Altul s-a rănit la aterizare - arhivă
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Redactia Observator | Timp citire: 3 minute
Publicat la 05.08.2026, 09:22 | Modificat la 05.08.2026, 10:35

Momente de tensiune la exercițiile militare desfășurate la Buzău. Un parașutist a rămas suspendat de un avion AN-2 timp de aproape două minute, iar cu o zi înainte un alt militar s-a accidentat la aterizare. Armata a deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs incidentele.

Două incidente au avut loc în timpul unor exerciţii de zbor în proximitatea aerodromului din Buzău, un militar suferind o fractură în urma aterizării, iar un al doilea a fost implicat într-un incident de paraşutare, fapt ce a condus la un zbor într-o poziţie atârnată faţă de aeronava tip AN-2.

Potrivit Statului Major al Apărării, primul incident a fost înregistrat în data de 3 august, fiind vorba despre un militar în vârstă de 33 de ani.

"În timpul executării unei activităţi de instruire prin paraşutare, un militar în vârstă de 33 de ani a suferit o fractură fără deplasare la nivelul coccisului, în urma aterizării. Acesta a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe - SMURD a Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Buzău, unde a beneficiat de investigaţii şi îngrijiri medicale de specialitate. Ulterior, a fost externat cu recomandări medicale, starea sa fiind bună. Activităţile de paraşutare se desfăşoară cu respectarea strictă a normelor şi măsurilor de siguranţă specifice, însă, ca în orice activitate de instruire militară cu un grad ridicat de complexitate, există un risc rezidual de producere a unor accidente, chiar şi în condiţiile respectării tuturor procedurilor. Astfel de situaţii sunt rare, însă nu pot fi eliminate în totalitate", a transmis pentru Agerpres, Statul Major al Apărării.

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SJU Buzău a anunţat că militarul a primit îngrijirile medicale necesare, fiind ulterior externat.

"Un bărbat în vârstă de 33 de ani, care a suferit o fractură fără deplasare coccis în urma unui accident de muncă, a fost transportat la UPU - SMURD a SJU Buzău. Pacientul a beneficiat de îngrijiri medicale şi ulterior a fost externat, cu recomandări medicale", a detaliat, pentru Agerpres, SJU Buzău.

Cel de-al doilea incident a avut loc în data de 4 august, în jurul orei 08:30, pe timpul unui exerciţiu de zbor şi paraşutare executat de militarii din cadrul Forţelor pentru Operaţii Speciale, în proximitatea aerodromului din Buzău.

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"La momentul părăsirii bordului aeronavei, unul dintre militari a fost implicat într-un incident de paraşutare, fapt ce a condus la un zbor într-o poziţie atârnată faţă de aeronava tip AN-2 timp de aproximativ două minute. Militarul a reacţionat prompt, aplicând procedurile de urgenţă, rezolvând incidentul şi aterizând în deplină siguranţă în raionul de paraşutare. Pentru stabilirea circumstanţelor producerii incidentului, comandantul Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale a ordonat constituirea unei comisii interne de cercetare", informează sursa citată.

Redactia Observator
Redactia Observator
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