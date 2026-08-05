Comuna din România care renunţă la iluminatul public din lipsă de bani. Localnicii se tem de urşii din zonă

Locuitorii din Vintilă Vodă, județul Buzău, vor rămâne fără iluminat public după ce primăria a decis să oprească serviciul din cauza problemelor financiare. Măsura este luată pentru reducerea cheltuielilor și nu are, deocamdată, un termen clar de încheiere. Decizia provoacă îngrijorare în comună, mai ales că zona este frecventată de urși.

Anunţul a fost făcut pe pagina de Facebook a Primăriei Vintilă Vodă unde se precizează că măsura este determinată atât de dificultăţile financiare ale bugetului local, cât şi de contextul economic existent la nivel naţional.

Iluminatul public, oprit pentru reducerea cheltuielilor

Potrivit administraţiei locale, oprirea iluminatului public reprezintă o soluţie de reducere a cheltuielilor, necesară pentru ca instituţia să poată asigura funcţionarea celorlalte servicii publice considerate esenţiale şi să menţină echilibrul bugetar.

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Reprezentanţii Primăriei subliniază că decizia nu a fost luată cu uşurinţă şi dau asigurări că iluminatul public va fi repus în funcţiune imediat ce situaţia financiară a comunei se va îmbunătăţi şi vor exista resursele necesare pentru acoperirea costurilor.

"Această decizie nu a fost luată cu uşurinţă, însă este necesară pentru a putea asigura funcţionarea celorlalte servicii publice esenţiale şi pentru a menţine echilibrul bugetului local", se arată în mesajul transmis de Ion Coman, primarul comunei Vintilă Vodă.

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Localnicii se tem de urşii care ajung frecvent în apropierea gospodăriilor

Deocamdată, autorităţile locale nu au precizat un termen estimativ pentru reluarea iluminatului public, măsura urmând să rămână în vigoare până la îmbunătăţirea situaţiei financiare a administraţiei locale, scrie News.ro.

Situaţia este cu atât mai delicată cu cât comuna Vintilă Vodă este situată în zona înaltă de deal a judeţului Buzău, într-o regiune împădurită în care apariţia urşilor în apropierea gospodăriilor şi pe drumurile din localitate este un fenomen frecvent. Lipsa iluminatului public sporeşte astfel sentimentul de nesiguranţă al localnicilor, mai ales pe timpul nopţii.