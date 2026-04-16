Nouă ieftinire majoră a carburanţilor în România. Cât au ajuns să coste benzina şi motorina

Motorina s-a ieftinit azi-noapte cu 30 de bani în stațiile Petrom și a coborât sub 9,3 lei litrul, în timp ce prețul benzinei s-a redus cu 35 de bani și a scăzut sub 8,4 lei pe litru.

Prețurile la carburanți continuă să se modifice de la o zi la alta, din fericire, de data aceasta în favoarea noastră. Petrom, liderul pieței de distribuție, a ieftinit benzina cu 35 de bani pe litru și motorina cu 30 de bani pe litru. În mai puțin de o săptămână și jumătate, prețurile carburanților au scăzut cu un leu pe litru, efect combinat al scăderii accizei și al cotației internaționale a produselor petroliere.

Cât costă astăzi petrolul

Contractele futures pentru petrol au început ziua de joi în creștere. Ţiţeiul Brent a depășit joi pragul de 95 de dolari pe baril, iar petrolul american WTI se tranzacționa la peste 92 de dolari pe baril.

SUA și Iranul au purtat discuții indirecte pentru prelungirea armistițiului, iar o nouă rundă de negocieri directe ar urma să aibă loc în zilele următoare în Pakistan. Teheranul a prezentat o propunere pentru navigarea liberă prin partea Omanului în Strâmtoarea Ormuz. Totodată, Israelul și Libanul ar fi aproape de încheierea unui acord de încetare a focului.

Între timp, Strâmtoarea Ormuz rămâne practic închisă, în condițiile în care blocada navală americană asupra porturilor iraniene, începută luni, este încă în vigoare, menținând piețele în alertă în privința unor posibile noi perturbări în lanțul de aprovizionare.

Iranul a avertizat, de asemenea, că ar putea riposta la o eventuală prelungire a blocadei americane prin blocarea traficului maritim în Golful Persic, Marea Oman și Marea Roșie. Piețele își îndreaptă acum atenția către o posibilă a doua rundă de negocieri între SUA și Iran, care ar urma să se concentreze pe redeschiderea strâmtorii și pe activitățile de îmbogățire nucleară ale Iranului.

Preţul gazelor a revenit la nivelul de dinaintea războiului din Iran

Pentru Europa, criza energetică de gaze naturale și electricitate pare că s-a stabilizat.

Contractele futures pentru gazele naturale europene s-au stabilizat joi în jurul valorii de 41 de euro/MWh, revenind la nivelul de dinaintea războiului împotriva Iranului, început pe 28 februarie, şi cu circa 44% sub vârful atins în timpul conflictului.

Prețurile gazelor în Europa au fost mai ridicate faţă de nivelul actual de două ori în ultimele 12 luni: pentru scurt timp în ianuarie 2026 și în iunie 2025.

Scăderea vine pe fondul speranțelor privind prelungirea armistițiului dintre SUA și Iran, dar și al unei cereri mai scăzute generate de vremea mai caldă și producția ridicată de energie regenerabilă.

Totuși, incertitudinile persistă din cauza blocadei din Strâmtoarea Ormuz, dar și a întârzierilor legate de uzina Ras Laffan din Qatar, cea mai mare instalație GNL din lume, care nu va fi complet operațională până în august, chiar dacă eforturile de repornire încep în mai, ceea ce menține presiunea asupra pieței energetice.

