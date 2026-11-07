Urmează un val de concedieri la Societatea de Transport Bucureşti. Sute de angajaţi, printre care şoferi şi vatmani, îşi vor pierde locul de muncă. Se întâmplă după ce Societatea a intrat în insolvenţă şi au început procedurile de reorganizare, astfel încât să se reducă din cheltuieli. În timp ce administratorul judiciar al societăţii anunţă noi şi noi tăieri şi cere scumpirea călătoriei, sindicatele STB transmit că serviciul de transport ar putea intra în colaps chiar de la începutul lunii viitoare.

Reorganizarea Societăţii de Transport Bucureşti taie dintr-o suflare aproape 900 de posturi din organigramă. Din cei 880 de angajaţi ce vor fi concediaţi, aproape 200 sunt şoferi şi vatmani. Toti vor intra în preaviz de săptămâna viitoare pentru 20 de zile, timp în care vor lucra doar 4 ore zilnic, potrivit legii. Fiecare angajat dat afară o să primească salarii compensatorii în funcţie de vechime. Angajaţii daţi afară pot primi între două şi maximum patru salarii compensatorii. Spre exemplu, un şofer cu peste 20 de ani vechime va încasa aproximativ 40.000 de lei.

Pe lângă şoferi şi vatmani, vor fi daţi afară 30 din cei 264 de economişti ai instituţiei intrate în insolvenţă

Administratorul judiciar al societăţii spune că demiterile erau aprobate încă de la începutul anului. "Nici într-un caz nu e roză situaţia de la STB. E o societate care înregistrează peste 3 miliarde de lei datorii. Dacă nu se realizează acest lucru, într-adevăr riscăm falimentul", a declarat Remus Borza, administrator judiciar al Societăţii de Transport Bucureşti. Sindicaliştii spun că valul de concedieri va bloca transportul public din Capitală şi că mulţi alţi angajaţi vor acum să-şi dea demisia.

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"M-au sunat zeci de colegi că dacă se va intampla să concedieze aproape 200 de conducatori autobuz deja se gândesc să plece. Deci pe lângă acei 200 vă garantez că vor mai pleca încă câteva sute de oameni. Pentru că se va pune mare presiune. Vor suferi călătorii, până la urmă", a declarat Valer Ciobănescu, preşedinte al sindicatului STB. "Au început să se sperie când am descălecat la STB, cei cu anumite năravuri proaste, adică pe zona de furt de carburanţi", a declarat Remus Borza, administrator judiciar al Societăţii de Transport Bucureşti. STB transmite că s-a ţinut cont de performanţa angajaţilor şi de numărul abaterilor disciplinare. Planul de reorganizare economică presupune şi scumpirea unei călătorii şi eliminarea unor gratuităţi

"Vorbim de 511.000 de pensionari la nivelul Bucureştiului care au gratuitate şi atunci noi am venit să propunem să aibă gratuitate doar acei pensionari cu o pensie de până în 3.000 de lei", a declarat Remus Borza, administrator judiciar al Societăţii de Transport Bucureşti. Pe lângă şoferi şi vatmani, vor fi daţi afară 30 din cei 264 de economişti ai instituţiei intrate în insolvenţă. În plus vor desfiinţa departamentul de statistică şi cel al repartizorilor, angajaţii care nu se mai ocupă de ani de zile de dirijarea circulaţiei trenurilor. Încă 27 de posturi de controlori vor dispărea.