Peste un miliard de lei într-o singură zi. Atât au cheltuit românii de Black Friday la cel mai mare magazin online din țară. Surpriza este însă ce au pus în coș. Nu telefoanele și televizoarele au condus topul, ca în alți ani, ci cosmeticele, suplimentele alimentare, produsele de băcănie și detergenții. Au cumpărat aproape 600 de tone de mâncare pentru animale, 322 de tone de detergent, 159 de tone de cafea și 42 de tone de carne de porc. Mulți s-au îndatorat pentru a cumpăra: o comandă din trei a fost făcută în rate. Reducerile însă nu s-au încheiat, continuă în multe magazine.

Judeţul unde românii au cheltuit cel mai mult de Black Friday. Ce produse au luat în cantități uriașe

Cel mai mare retailer online a mai depășit un record. A vândut cu 55 de milioane mai mult decât anul trecut.

"Valoarea medie a coșului în acest an a fost de? În jur de 1.400 de lei. Și ne-am uitat la produsele pe care le-au cumpărat. Vorbim de peste 4 mil. de produse, cu 17% mai mult versus anul trecut. Am depășit pragul de un milion de cosmetice vândute într-o zi. Băuturile, aproape un milion, dar și jucăriile pentru copii", spune directorul de comunicare al unui retailer online, Mihnea Pană.

Judeţele unde s-au cheltuit cei mai mulţi bani

S-au mai cumpărat zeci de mii de bilete la festival, dar și de cinci ori mai multe asigurări RCA. Cei mai mulți bani au dat clienții din Dolj, urmați de cei din Ilfov, Constanța, Prahova și Giurgiu.

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În multe magazine însă, atât fizice, cât și virtuale, reducerile continuă.

"Valoarea medie a unui bon ar fi între 1.000 și 1.500 de lei. E puțin mai ridicată pt. că avem și creșteri de materie primă. Prețurile la produsele finale au crescut din ianuarie. Nu le-am mărit în perioada asta. Vânzări mai mari. 5-10%", spune managerul unui magazin de încălțăminte, Denis Cornea.

"Va dura până pe 25 noiembrie și e sub conceptul de Magic Black Friday. Sunt reduceri de până la 50%, iar la achiziții de minimum 499 de lei se aplică în coș o reducere suplimentară, astfel încât sunt produse care pot ajunge până la 70% reducere", spune Ruxandra Geantă, country manager al unui retailer de modă.

Românii sunt mai cumpătaţi în 2026

Ce s-a schimbat anul acesta de Black Friday? Oamenii sunt mai cumpătați.

"84% din oamenii care au planificată o achiziție de Black Friday au deja listele pregătite. Vorbim de un consumator mai matur. Cumpărăturile de impuls sunt înlocuite de cele cu un focus pe calitate, pe produse premium", mai spune Ruxandra Geantă.

Reporter: Cât de mare ar trebui să fie reducerea, ca să vă convingă să cumpărați?

Cumpărător: Peste 20%.

Cumpărător: Eu sunt cu online-ul. Ce-mi apare la sugestii... eu intru și dacă îmi place, de acolo comand.

Reporter: Profitați de perioada asta, când sunt reduceri?

Cumpărător: Cred că toată lumea profită.

"Tocmai de asta am venit azi, pt. că mi-ar plăcea să găsesc ghetuțe sau UGG-uri, de iarnă. Mi-ar plăcea și o geacă, să vedem ce găsim", mai spune un cumpărător.

Analiștii estimează o valoare a vânzărilor mai mare cu 10% în acest an, dar creșterea vine mai ales din prețuri, nu din comenzi mai multe.