În Harghita pare că iarna a venit deja. Termometrele au scăzut în această dimineaţă sub 0 grade în mai multe localităţi, iar oamenii s-au trezi cu maşinile îngheţate bocnă şi frig ca în toiul iernii. Localnicii sunt însă obişnuiţi cu temperaturile scăzute, iar mulţi au pornit deja căldura în apartamente, chiar de o lună. Temperaturi sub pragul de îngheţ au fost şi în alte localităţi, atât în Capitală cât şi în judeţele Maramureş, Satu Mare, Bistriţa Năsăud, Covasna şi Braşov.

A fost o dimineaţă geroasă în mai multe localităţi din judeţul Harghita. Cel mai frig a fost la Miercurea - Ciuc, minus 8 grade Celsius. Aici s-a depus şi un strat gros de brumă, atât pe pământ, cât şi pe maşini.

"E frig, maşinile sunt îngheţate bocnă, trebuie curăţate maşinile, trebuie să ne îmbrăcăm gros, aşa e în Harghita. Vine iarna", a spus un localnic.

Localnicii spun însă că sunt obişnuiţi cu gerul, iar mulţi dintre ei au pornit căldura în case încă de acum o lună.

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"Cam frigăros. Nu totdeauna e aşa. De exemplu, anul trecut a fost mai bun, dar anul ăsta a venit cam devreme frigul". "E foarte frig, trebuie să mă îmbrac acum. Vine iarna, asta e", au spus localnicii.

Temperaturile au scăzut sub pragul de îngheţ şi în alte localităţi. În această dimineaţă, s-au înregistrat minus 7 grade Celsius în Topliţa şi Bucin, minus 6 la Joseni şi minus 5 în Odorheiu Secuiesc.

O dimineaţă geroasă a fost şi în restul ţării. Minus 7 la Târgu Lăpuș şi Sighetu Marmației, minus 6 la Satu Mare şi Bistriţa, minus 5 la Baia Mare şi Întorsura Buzăului, la Braşov minus 3, iar la Bucureşti minus 2.

Meteorologii spun că vremea se va menţine rece în toată ţara, pentru următoarele 2 nopţi, urmând ca apoi temperaturile să crească ușor.