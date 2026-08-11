Pe Dunăre, situația rămâne una îngrijorătoare. Nivelul fluviului continuă să scadă, iar efectele secetei se văd atât cu ochiul liber, cât și din satelit. Imaginile surprinse de Copernicus arată clar cât de mult s-a schimbat Dunărea în ultimele luni. Am ales trei momente diferite pentru comparație și începem cu primăvara acestui an, când fluviul avea încă un nivel bun.

Aşadar, primăvara lui 2026, 28 aprilie. Dunărea avea apă din plin, nu aveam probleme de acum şi nimeni nu vorbea despre oprirea niciunei centrale nucleare de la Cernavodă. Dar, ca să fie comparaţia ceva mai clară, haideţi să ne uităm la două perioade de vară. Pentru că, ştim, vara este în general secetoasă.

În data de 7 august 2025, vedem câteva dune de nisip, dar nimic îngrijorător. Era clar secetă, dar nu cea de acum şi nu cât să provoace probleme aşa mari. În schimb, o imagine surprinsă fix acum 2 zile de satelitul Copernicus, arată dezastrul: mult nisip şi mult, mult mai puţină apă. Prea puţină. Ultimele operaţiuni efectuate, oricât de spectaculoase, nu au efectul scontat pentru creşterea nivelului apei în dreptul centralei de la Cernavodă. Aşa că se vor lua şi alte măsuri pentru a amâna cât mai mult oprirea reactorului 2.

Dunărea, cu 5 centimetri mai puţin faţă de ziua trecută

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În acest moment, Dunărea a ajuns la minus 227 de centimetri, cu 5 centimetri mai puțin față de ziua trecută. Iar, potrivit prognozei hidrologilor, mâine Dunărea ar putea atinge minus 230 de centimetri, nivel la care autoritățile ar putea decide închiderea completă a centralei nucleare de la Cernavodă.

Problema este că și debitul Dunării este unul care este în continuă scădere. În acest moment, la intrarea în Baziaș, debitul a ajuns la 1400 de metri cubi pe secundă. Iar, în mod normal, în această perioadă a anului, debitul ar trebui să fie undeva pe la 3900 de metri cubi pe secundă.

Prognoza meteo nu este una foarte încurajatoare. Nivelul Dunării ar putea rămâne același până pe data de 17 august.