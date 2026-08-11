Orașul din SUA unde o casă cu 5 camere e cât o garsonieră în București, dar nimeni nu vrea să stea acolo

Este poate cel mai accesibil oraș din statul New York și are nevoie disperată de noi locuitori. Deși casele au prețuri cât o garsonieră confort 1 într-o zonă centrală sau un apartament de două camere la periferie în București, nimeni nu se înghesuie să vină aici.

Este vorba de Utica. Orașul din Valea Mohawk a devenit discret unul dintre cele mai accesibile locuri din statul New York pentru achiziționarea unei locuințe. Potrivit mai multor platforme de monitorizare a pieței imobiliare, prețul mediu al caselor variază între aproximativ 87.000 și 157.000 de dolari, în funcție de cartier, scrie New York Post.

Chiriile pornesc de la doar 900 de dolari pe lună, iar costul general al vieții este cu aproximativ 28%-33% mai mic decât media statului New York.

Pentru un locuitor al New Yorkului care nu își mai permite să cumpere o locuință aproape nicăieri, situația pare desprinsă dintr-un vis. Atunci de ce populația orașului continuă să scadă?

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Matematica este aproape uluitoare. O locuință obișnuită din Utica, oraș aflat la aproximativ patru ore de New York City, valorează în prezent 213.412 dolari, potrivit datelor Zillow, în creștere cu aproape 9% în ultimul an. Chiar și așa, prețul este cu mult sub valoarea medie a unei locuințe din Statele Unite, care se ridică la aproximativ 370.000 de dolari.

Unul din cele mai ieftine orașe din statul New York

Utica a devenit unul dintre cele mai ieftine locuri din New York pentru cumpărarea unei case, cu valori mediane cuprinse între aproximativ 87.000 și 157.000 de dolari, în funcție de cartier, în timp ce media este de circa 213.000 de dolari, potrivit Zillow.

Veniturile gospodăriilor din Utica sunt însă mult mai mici. Venitul median al unei gospodării este de aproximativ 52.000 de dolari, sub media statului New York, în timp ce venitul individual median a fost de doar 30.785 de dolari în 2024.

Casă cu cinci dormitoare, la preț de 90.000 de dolari

De exemplu, o casă cu cinci dormitoare, situată pe strada 707 Spring St. W, este scoasă la vânzare pentru doar 89.900 de dolari. O altă locuință cu trei dormitoare este listată la 99.900 de dolari.

La polul opus, o casă cu cinci dormitoare, două băi și jumătate și o suprafață de aproximativ 2.532 de metri pătrați, situată pe 1527 Mohawk St., este scoasă la vânzare pentru 299.900 de dolari.

O casă cu cinci dormitoare și o baie, situată pe 707 Spring St. W, este listată în prezent la 89.900 de dolari.

Și totuși, oamenii continuă să plece din Utica.

Orașul pierde în prezent aproximativ 0,74% din populație în fiecare an și a înregistrat o scădere de peste 4% față de recensământul din 2020.

O analiză recentă privind migrația internă la nivelul statului New York a inclus Utica printre municipalitățile din partea de nord a statului, din afara orașului New York, care au pierdut cei mai mulți locuitori. Populația orașului a scăzut cu aproximativ 1.500 de persoane.

Exod după dezindustrializare

Rădăcinile exodului populației datează de zeci de ani. Utica a fost grav afectată de procesul de dezindustrializare care a lovit regiunea Rust Belt, după ce mari angajatori precum General Electric și Lockheed Martin și-au închis fabricile, iar numeroase locuri de muncă s-au mutat în zonele suburbane.

Acest fenomen a afectat puternic baza de impozitare a orașului și a lăsat numeroși locuitori în sărăcie.

În prezent, rata sărăciei din Utica depășește 27%, fiind aproape dublă față de nivelul înregistrat la nivel național.

Șomajul se situează între aproximativ 4,5% și 6%, potrivit Departamentului Muncii, iar orașul continuă să piardă locuitori, chiar dacă prețurile locuințelor mici în comparație cu aproape orice altă zonă din Statele Unite continuă să crească.

„Poți cumpăra aici o casă întreagă cu banii pe care îi dai ca avans pentru o locuință în Brooklyn”, a declarat, sub protecția anonimatului, o proprietară din Utica care și-a scos recent casa la vânzare.

„Problema este să convingi pe cineva că acesta este un motiv să rămână, nu doar un motiv să cumpere și să o închirieze.”