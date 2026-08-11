Procurorul care i-a atacat pe poliţiştii din Hunedoara cu spray lacrimogen şi a tras cu un pistol cu gloanţe reale rămâne în libertate. Curtea de Apel Alba Iulia a respins propunerea de arestare preventivă, pe motiv că cererea a fost neîntemeiată. Vă reamintim, tot haosul s-a întâmplat la o terasă aglomerată, unde magistratul a venit cu arma la vedere şi cu mâinile acoperite de mănuşi chirurgicale.

Reporter: De ce aveaţi arma la dumneavoastră? Ce aţi avut cu poliţiştii?

Radu Bucurică, procuror: Nu am tras cu arma.

Prima reacție a procurorului după decizia instanței

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Apariţia procurorului Radu Bucurică la clubul din Ribiţa a atras imediat privirile celor 100 de oameni aflaţi în local.

Reporter: Cum vi se pare această decizie a instanţei?

Radu Bucurică, procuror: S-a făcut dreptate. Sper să obţin dreptatea şi mai departe. Am încredere în justiţia din România.

Radu Bucurică a fost lăsat în libertate după ce, ieri, a provocat haos la clubul din Ribiţa. Prezenţa lui a atras imediat privirile celor 100 de oameni aflaţi în local.

"Cineva străin, am înţeles. Cineva care nu era din zonă, că în general aici vin tinerii din oraş şi din împrejurimi. Adolescenţi aş zice mai mult", a spus Simona Gros, chiriaşă club.

"Stătea şi se uita la oameni, la fete. Avea o privire foarte dubioasă. A băut doar apă plată şi spre final, înainte să vină poliţia, a cerut un cocktail", a declarat Andreea Resiga, partenera patronului clubului.

Incidentul s-a petrecut pe această terasă unde în weekend se organizează petreceri în aer liber. Potrivit martorilor, procurorul a venit aici îmbrăcat în negru, cu mănuşi pe mâini şi a lăsat să se vadă arma pe care o avea asupra sa. Pentru că speria clienţii, agenţii de pază i-au cerut să plece. Însă în acel moment a devenit recalcitrant.

Pe lângă arma letală, un pistol marca Walther, procurorul mai avea la el un cuţit şi un tub cu spray iritant. Când au văzut că nu se pot înţelege cu el, administratorii terasei au chemat poliţia. Procurorul nu s-a lăsat.

"Era în faţa barului, era înconjurat de poliţişti. Şi nu a vrut să iasă afară, pur şi simplu", a spus Andreea Resiga.

Magistratul si a folosit arsenalul pentru a-i intimida pe poliţişti.

A fugit de polițiști și a tras cu pistolul în timpul imobilizării

Procurorul refuză să se legitimeze în faţa poliţiştilor chemaţi aici pentru a-l calma. Devine tot mai agitat şi scoate un spray paralizant pe care îl îndreaptă asupra agenţilor şi o ia la fugă pe câmp. În momentul în care este imobilizat, trage şi cu pistolul pe care îl avea asupra sa.

Gloanţele nu i-au atins pe agenţi. Unul dintrte poliţişti însă, s-a împiedicat în timpul urmăririi şi s-a accidental la picior. Celălalt, a tras la rândul său trei focuri de avertisment şi a reuşit în cele din urmă să-l imobilizeze pe procuror. Magistratul este cercetat pentru ultraj şi uz ilegal de armă.

Radu Bucurică: Aveam arma pentru a mă apăra.

Reporter: De cine?

Radu Bucurică: De cei care încearcă să mă asasineze de mai mulţi ani.

Reporter: Cine vrea să vă asasineze?

Radu Bucurică: Mafia din Banat şi mafia resurselor.

Prezenţa sa la terasa din localitatea hunedoareana rămâne un mister. Procurorul are domiciliul la Snagov, în Ilfov, dar locuieşte la Reşiţa.

"Am înţeles că a avut o hartă în maşină, ceva cu locaţia Brad, Deva, Hunedoara", a conchis Andreea Resiga.

Cine este procurorul Radu Bucurică

Radu Bucurică a pierdut dreptul de a deţine arma la sfârşitul lunii iunie. A sunat atunci la 112 să reclame un miros de gaz în locuinţă. Poliţiştii n-au găsit nimic în neregulă cu instalaţia de gaz, dar au văzut că Bucurică nu îşi ţinea pistolul în condiţii de siguranţă, motiv pentru care i-a suspendat permisul de port-armă.

Radu Bucurică a fost timp de 12 ani poliţist judiciar, specializat în investigarea fraudelor, iar de 15 ani este procuror, lucrând acum la parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş Severin.

În 2019, Radu Bucurică a fost unul dintre magistraţii care au participat la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis privind referendumul de interzicere a amnistiei şi graţierii pentru faptele de corupţie.