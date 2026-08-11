Doi bărbaţi, prinşi când încercau să fure fier vechi de la barjele scufundate, în zona Izvoarele
Dacă unii se îngrijorează de nivelul scăzut al Dunării, alţii vor să să-și rezolve propriile crize financiare... fix cu sistemul instalat pe Dunăre.
Doi bărbaţi aflaţi pe o şalupă ar fi încercat să fure componente de la barjele scufundate.
Bineînţeles că au apărut şi poliţiştii, dar, din fericire, nu au găsit nimic în neregulă. Toate piesele erau la locul lor şi nu prezentau urme de tăiere.
Chiar și așa, un dosar penal a fost deschis. Proprietarul ambarcațiunii, un bărbat în vârstă de 46 de ani, a fost dus la audieri.
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