Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Astăzi proba obligatorie a profilului: matematică sau istorie

Elevii înscriși la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026 susțin marți proba obligatorie a profilului, la matematică sau istorie. Candidații au trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

După proba scrisă la limba și literatura română, care a avut loc luni, absolvenții înscriși la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026 susțin marți, 11 august, proba obligatorie a profilului. În funcție de specializarea urmată, candidații dau examenul la matematică sau istorie.

Testarea începe la ora 09:00, iar elevii au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor. Testele sunt elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și sunt transmise simultan către toate centrele de examen din țară.

Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Proba obligatorie a profilului la matematică/istorie

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Matematica este una dintre disciplinele de la proba obligatorie a profilului și este susținută, în această sesiune, de absolvenții care au urmat filiera teoretică, profilul real, filiera tehnologică și, în funcție de specializare, anumite profiluri din învățământul vocațional.

Pentru specializările la care disciplina obligatorie este istoria, examenul are loc în aceeași zi. Elevii care au urmat profilul uman, filologie sau științe sociale, susțin proba la istorie în locul celei de matematică.

La această probă participă absolvenții care nu au promovat bacalaureatul în sesiunile anterioare, cei care nu s-au prezentat la probele programate sau candidații care mai au de susținut doar anumite discipline. Notele obținute anterior la probele promovate pot fi recunoscute, la cerere, în condițiile prevăzute de metodologia examenului.

Cum se desfășoară examenul

Accesul candidaților în sălile de examen este permis până la ora 08:30, pe baza unui act de identitate valabil. Proba începe la ora 09:00.

Înainte de distribuirea subiectelor, elevii își completează datele personale în spațiul special destinat de pe foaia-tipizată. Lucrările trebuie redactate cu cerneală sau pastă de culoare albastră. Pentru realizarea schemelor și desenelor este permis creionul negru.

În ceea ce privește proba de matematică, pot fi folosite instrumente de desen, însă mijloacele de calcul sunt interzise să fie folosite de către elevi.

Candidații au la dispoziție 180 de minute, adică trei ore, pentru rezolvarea subiectelor. Timpul de lucru începe după încheierea distribuirii subiectelor în fiecare sală.

În situații excepționale, care nu sunt imputabile candidaților, durata probei poate fi prelungită cu cel mult o oră, potrivit metodologiei și procedurilor aplicabile.

Elevii care termină mai devreme își pot preda lucrările, însă pot părăsi sala numai după ce a trecut cel puțin o oră de la distribuirea subiectelor.

Pe durata examenului sunt interzise comunicarea între candidați, folosirea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive electronice, precum și deținerea unor materiale care ar putea fi folosite pentru rezolvarea cerințelor.

Cum sunt structurate subiectele la matematică

Subiectele sunt elaborate în funcție de programa de examen și diferă în funcție de profilul și specializarea absolvite. Candidații primesc una dintre cele patru variante de examen: matematică-informatică, științe ale naturii, pedagogic sau tehnologic.

Primul subiect este format din șase exerciții, fiecare notat cu câte cinci puncte. Cerințele acoperă conținuturi din programa specifică fiecărui profil și pot viza calcule algebrice, funcții, ecuații, probabilități, trigonometrie sau geometrie.

Subiectele al II-lea și al III-lea cuprind câte două probleme, fiecare împărțită în trei cerințe. Pentru rezolvarea acestora, candidații trebuie să aplice formule și proprietăți matematice, să efectueze corect calculele și să prezinte etapele raționamentului.

În funcție de varianta de examen, cerințele pot include elemente de algebră, analiză matematică sau geometrie, în limitele programei corespunzătoare specializării.

Când sunt publicate subiectele și baremele

Subiectele și baremele de evaluare pentru sesiunea de toamnă a bacalaureatului 2026 sunt publicate după încheierea fiecărei probe, începând cu ora 15:00. Acestea pot fi consultate pe platforma dedicată examenelor naționale, subiecte.edu.ro, în secțiunea „Subiecte și bareme”.

La probele scrise, punctajul maxim este de 100 de puncte. Dintre acestea, 90 de puncte sunt acordate pentru rezolvarea cerințelor, iar 10 puncte sunt acordate din oficiu.

Calendarul probelor scrise, sesiunea de toamnă

10 august – Proba E.a): Limba și literatura română

11 august – Proba E.c): Proba obligatorie a profilului, Matematică sau Istorie

12 august – Proba E.d): Proba la alegere a profilului și specializării

13 august – Proba E.b): Limba și literatura maternă

Când se afișează rezultatele

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe data de 18 august, în aceeași zi în care candidații vor putea să își vizualizeze lucrările și să depună contestații, între orele 14:00 și 18:00.

În perioada 19-20 august este programată vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor, iar acestea vor fi soluționate în perioada 20-21 august. Rezultatele finale ale sesiunii de toamnă a Bacalaureatului 2026 vor fi afișate pe 24 august.