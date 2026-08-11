Zi decisivă pentru Legea salarizării. Preşedintele are astăzi consultări cu liderii PSD, PNL, USR şi UDMR

Liderii PSD, PNL, USR şi UDMR au fost invitaţi, marţi, la discuţii de către preşedintele Nicuşor Dan pe tema Legii salarizării, jalon în PNRR, care trebuie adoptată până la 31 august. Dragoş Pîslaru, ministrul interimar al Muncii, a avertizat că este "ultima şansă" şi reiterează ideea că "niciun venit salarial nu ar urma să scadă", lucru contestat de sindicate.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, marţi, de la ora 16.00, preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte cu preşedintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ilie Bolojan, preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, şi preşedintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor.

Alături de aceştia se vor afla reprezentanţii partidelor din grupul de lucru pe tema Legii salarizării.

Şeful statului - care a anunţat în repetate rânduri că, în ciuda crizei politice, există un acord politic pentru proiectele mari ale României, PNRR fiind unul dintre acestea, face o nouă încercare de a aduce partidele la un numitor comun, astfel încât legea să fie adoptată.

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"Ultima şansă" pentru Legea salarizării unitare

În cursul zilei de luni, ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a avertizat că este "ultima şansă".

"Ultima şansă pentru Legea salarizării unitare. Azi intrăm pe ultima turnantă pentru a putea îndeplini un jalon critic pe PNRR, legat de legea salarizării, a cărui îndeplinire ar debloca 770 milioane de euro pentru investiţii. Este cel mai probabil ultima săptămână în care poate fi obţinut un acord politic pe această reformă, pentru a putea fi adoptată şi promulgată înainte de 31 august, termenul limită pe PNRR", avertiza luni Dragoş Pîslaru.

Acesta reiterează ideea că este "un proiect prin care pentru peste două treimi din angajaţi ar exista creşteri salariale şi cu un instrument legal ferm care asigură o regulă clară - niciun venit salarial nu ar urma să scadă, prin alocarea unor sume compensatorii".

"Şi atunci de unde opoziţia acerbă la acest proiect? Pe de-o parte dezinformare, pe de altă parte campanie politică izvorâtă din frica de faptul că dacă proiectul ar trece, iar ar fi şi meritul lui Bolojan & co, iar narativul cu tăierile ar păli pentru 1,2 milioane de oameni din sectorul public cu familiile lor cu tot", a declarat Pîslaru, recent devenit vicepreşedinte PNL.

Acesta susţine că "adoptarea proiectului ar presupune predictibilitate salarială, ceea ce ar scoate de pe masă şi promisiunile uzuale de creşteri de salarii în anul electoral 2028, echivalent cu o dramă pentru partidele populiste. Dispare arbitrarul şi scenariul cu dacă susţii partidul x, atunci «se dă» mai mult. Totul înlocuit cu realism şi creşteri atât cât ne permitem cu toţii astăzi, după guvernări care au amăgit mult şi au dat foc la bugetul public", a mai declarat Pîslaru.

Acesta a făcut apel la partide să dea dovadă de responsabilitate şi să adopte legea.

Bolojan acuză "discursuri iresponsabile din spaţiul public"

Premierul demis Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că proiectul legii salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice are forma în care să poată fi depus la Parlament pentru a intra la vot, însă acest demers nu a fost făcut pentru că nu există un acord privind votul.

"S-a întârziat depunerea ei tocmai din cauza acestor discuţii care nu s-au finalizat şi pe fondul unor discursuri iresponsabile din spaţiul public", a explicat premierul.