Caz șocant în județul Vaslui. O femeie a fost atacată de un șacal turbat, în plină zi, în mijlocul localităţii. Doi vecini au auzit strigătele disperate ale femeii și i-au sărit în ajutor. Din fericire, rănile nu au fost grave, însă victima a fost transportată la spital, unde a fost vaccinată antirabic. Specialiştii spun că numărul şacalilor a crescut de 30 de ori în ultimii 30 de ani, iar animalele au migrat din Delta Dunării în interiorul ţării.

Femeia de 41 de ani se întorcea de la magazin, cu sacoșele pline cu mâncare. A crezut că e un câine și nu l-a băgat în seamnă. În doar câteva secunde, însă, animalul s-a năpustit asupra ei și a mușcat-o de mână. Abia atunci și-a dat seama are în faţă un șacal. Ţipetele femeii au fost auzite de doi localnici care se aflau în curte.

"Tot țipă ajutor, ajutor, văleu. Am ieșit în vale și când am văzut o că stătea în genunchi și țipă, am fugit repede și l-am apucat de gât, el se zbătea să mă muște, l am ținut bine bine. Noroc că nu a a apucat-o de gât sau de picior", spune un salvator.

De teamă că ar putea ataca şi alţi oameni, bărbatul a omorât animalul pe loc cu un laţ improvizat. Animalul a fost preluat de autorități și testat. A ieşit pozitiv la rabie.

Articolul continuă după reclamă

"Eram cu vecinul, el a fugit în față mea l-a agățat de gât pur și simplu. Se putea întâmplă să fi fost un copil sau cineva mai bătrân și situația era mult mai complicată, nu s-a mai întâmplat până acum", povesteşte Vlad Şerban, martor.

Cei doi au sunat la 112. Victima a fost dusă cu ambulanța la spitalul din Huși, a fost vaccinată antirabic și va rămâne sub supraveghere medicală.

"Victima a fost găsită conștientă și coerentă, dar prezența o plagă mușcată la nivelul antebrațului stâng și urme de agresiune la nivelul abdomnelui", spune Daniel Ungureanu, medic SAJ Vaslui.

Autorităţile spun că este primul incident de acest fel în localitatea Oltenești.

"Aceste animale sălbatice au început să invadeze localitățile noastre. Dar nu s-au mai întâmplat aceste cazuri. E un lucru alarmant și încercăm prin toate forurile decisive să luăm niște măsuri de înlăturare sau de fugarire din zona comuniatii", spune Constantin Galeru, primarul comunei Olteneşti.

În România sunt acum peste 40 de mii de şacali, de 30 de ori mai mulţi decât în anii 2000. Populaţia este în continuă creştere, pe măsură ce numărul lupilor scade. Schimbările climatice, iernile mai blânde și extinderea terenurilor agricole au favorizat, şi răspândirea speciei care a migrat dIn delta dunării în sudul şi nordul ţării.