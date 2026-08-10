Imagini cu mai mulți copii înghesuiți într-o mașină Dacia Sandero au fost distribuite pe rețelele de socializare. O femeie susține că i-a văzut în timp ce erau urcați în autoturism de directoarea unui after-school din Popești-Leordeni. Potrivit martorei, în mașină ar fi fost urcați peste zece copii, unii dintre ei fiind puși în portbagaj.

Peste 10 copii, înghesuiți într-o mașină de directoarea unui after-school. Unii dintre ei, băgați în portbagaj - captură Instag

Imaginile au fost publicate inițial într-un grup dedicat mamelor din Popești-Leordeni și ulterior au ajuns și pe Instagram. Filmarea arată mai mulți copii în jurul și în interiorul unei mașini. O femeie îi înghesuie rând pe rând inclusiv în portbagaj.

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Autoarea postării susține că a observat întreaga scenă luni, în jurul orei 10.00, în timp ce își plimba câinele.

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"A îndesat în această mașină peste 10 copii, cu rucsace foarte mari. Au fost puși unii peste alții în portbagaj și pe bancheta din spate. Nu am apucat să filmez plecarea, deoarece eram șocată. Se prindeau cu mâinile de lunetă și aveau capul lipit de geamuri cei din spate", a scris martora.

Aceasta susține că femeia care urca minorii în mașină ar fi ridicat tonul și că întreaga situație s-ar fi desfășurat foarte repede, în apropierea unor persoane care așteptau la o bancă, fără ca cineva să intervină.

În urma apariției imaginilor, femeia indicată în mediul online ca fiind directoarea unui after-school din Popești-Leordeni a oferit o explicație publicației Adevărul.

"Afterschool-ul nu este deschis de o lună. Astăzi a fost ziua unei fetițe și ne-am întâlnit în parc. La plecare, copiii au vrut să mergem într-un alt parc, aflat foarte aproape. Părinții cunosc situația, iar copiii au dorit să încerce și mersul în portbagaj. Menționez că cei trei copii din spate sunt nepoatele mele. Copiii sunt mari, nu sunt copii mici. Ei pot spune orice, la fel și părinții. Eu eram cu ei, nu țipa nimeni la ei. Este un loc public, un loc cu camere. Doamna cred că are ceva personal", a transmis directoarea.

Ulterior, ar fi revenit cu un mesaj: "Vă rog să nu amestecați afterschool-ul cu o întâlnire separată, despre care părinții aveau cunoștință. Afterschool-ul nu mai funcționează de o lună".

Ce spune legea despre transportul copiilor

Legea este clară în privința transportului pasagerilor: într-o mașină pot fi transportate doar persoanele pentru care există locuri prevăzute prin construcția și omologarea autoturismului. Cu alte cuvinte, dacă un autoturism are cinci locuri, nu pot fi înghesuiți în el peste zece pasageri.

Chiar dacă destinația era la mică distanță, o situație neprevăzută în trafic putea avea consecințe grave.

Riscul este și mai mare dacă persoane se află în spațiul destinat bagajelor, unde nu există scaune sau sisteme de protecție pentru pasageri.