Scoateţi usturoiul din cămară, pregătiţi grâul şi, dacă sunteţi în căutarea sufletului pereche, fiţi cu băgare de seamă la ce visaţi. În noaptea de Sfântul Andrei, până şi cele mai banale lucruri capătă puteri magice, cel puţin potrivit credinţei populare, dar lista superstiţiilor se opreşte aici. Ce avem de făcut pentru a atrage norocul şi ce ar fi bine să evităm în această noapte.

Sunt atât de multe tradiții și superstiții legate de noaptea Sfântului Andrei. Cele mai multe dintre ele vorbesc însă despre găsirea ursitului, așa că domnișoarele pentru asta sunt cel mai atente.

Trebuie să-și pună busuiocul în pernă și se spune că vor visa pe cel cu care se vor căsători. Mai există o tradiție care le pune și la treabă în această seară. Ar trebui să facă o turtă foarte sărată, să o mănânce înainte de culcare și în somn tot ursitul va veni să le dea să bea apă și astfel vor afla cu cine se vor căsători.

Ce alte superstiții mai există pentru această noapte

Una dintre cele mai încărcate dintre acestea, se spune că este noaptea strigoilor. Prin urmare, trebuie să ne protejăm locuințele și facem asta cu ajutorul usturoiului pe care îl pasăm bine și apoi dăm cu el pe la uși, pe la geamuri și îl păstrăm ce a rămas pentru că este bun pe post de medicament în noul an pentru tot felul de probleme de sănătate.

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Asta dacă e să ținem cont de aceste obiceiuri populare. Mai mult decât atât, punem grâul la încolțit pe care îl tot udăm până la anul nou și în funcție de cum crește acest grâul vom afla cum ne va fi anul ce urmează. În funcție de cât crește vom vedea dacă va fi unul îmbelșugat sau unul mai puțin îmbelșugat, în funcție de cum va avea spor acest grâu.

De asemenea, este important să nu uităm totuși că este vorba despre o sărbătoare religioasă. Este primul aspect la care trebuie să fim atenți, așa că ar trebui ca mâine dimineață să ne începem ziua la biserică și să dăm apoi de pomană pentru cei care nu mai sunt acum printre noi și să nu uităm că este și o sărbătoare importantă, pentru că Sfântul Andrei este un sfânt extrem de important pentru credincioșii români, așa că mulţi îi poartă numele și va fi ziua lor onomastică.