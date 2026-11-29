Actorul Alex Bogdan susține că a decis să anuleze întâlnirile pe care le avea programate cu liceeni din România, în cadrul cărora urma să le vorbească despre cei 16 ani în care s-a luptat cu dependența de jocuri de noroc. Decizia vine după ce Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA) a avertizat că mărturiile foștilor dependenți pot avea efecte negative asupra adolescenților. Actorul spune că a vrut doar să ajute, iar reacția autorităților a stârnit o dezbatere aprinsă.

Alex Bogdan își propusese să ajungă în școli pentru a le povesti elevilor despre experiența personală cu jocurile de noroc și despre drumul dificil către recuperare. Actorul a vorbit public despre această perioadă și în spectacolul „Viață în lucru”, pe care l-a scris și regizat după ce a reușit să depășească dependența.

Planurile sale s-au schimbat după un comunicat al ANPCDDA, instituția care a preluat atribuții ale fostei Agenții Naționale Antidrog. Autoritățile au atras atenția asupra riscurilor pe care le pot avea întâlnirile dintre elevi și persoane care au trecut prin experiența adicțiilor, dacă acestea nu fac parte din programe de prevenire validate științific.

Alex Bogdan: "Chiar am dorit doar să fac bine"

Actorul a anunțat vineri seară, pe Facebook, că renunță la întâlnirile deja programate. A explicat că nu a încercat niciodată să se prezinte drept specialist în tratarea dependențelor și că singura sa intenție a fost să împărtășească o experiență care ar putea ajuta alți oameni.

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"Eu nu am pretins că sunt expert, nici că mă duc să vindec pe cineva sau să fac terapie", a transmis Alex Bogdan. Artistul a insistat asupra faptului că are încredere în puterea poveștilor personale și în capacitatea lor de a schimba vieți, dar a recunoscut că înțelege de ce un subiect atât de sensibil poate provoca dezacorduri între foști dependenți și specialiști.

"Din păcate sunt nevoit să anulez toate întălnirile deja programate cu liceenii de prin țară. Apar din ce în ce mai mulți psihologi care spun că ce fac e greșit. Inclusiv Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor tocmai a postat pe pagina lor un mesaj de îngrijorare cu privire la astfel de practici. Aveți în comentarii postarea lor. Eu nu am pretins că sunt expert, nici că mă duc să vindec pe cineva sau să fac terapie. M-aș fi dus cu povestea mea, așa cum am spus-o în spectacolul "Viață în lucru". Intenția mea a fost doar să ajut, în niciun caz să mă dau mai tare de cât sunt. În continuare cred în puterea unei povești, că de aia fac teatru, cred în puterea de a schimba vieți, dar pot să înțeleg de ce un subiect atât de dificil poate crea disensiuni între mine ( un actor fost dependent ) și psihologi, specialiști, agenții ale statului etc. Sper doar din tot sufletul ca toți cei care m-au pus la zid zilele astea că fac maaaare rău cu aceste întâlniri, să vină cu proiecte mișto, umane, să vorbească pe limba adolescenților, nu cu citate din cărți, studii și alte artificii la care tinerii rămân nepăsători și reci", a declarat actorul Alex Bogdan.

Actorul s-a declarat însă dezamăgit de criticile primite în urma anunțului că ar participa la astfel de întâlniri și a spus că își dorește să vadă ce alternative vor propune instituțiile și psihologii pentru prevenirea adicțiilor în rândul adolescenților. În opinia sa, tinerii au nevoie de proiecte care să le vorbească într-un limbaj apropiat de realitatea lor, nu doar de informații teoretice.

Alex Bogdan a explicat că nu vrea să continue o controversă care îi consumă energia. A cerut scuze dacă inițiativa sa a fost greșit înțeleasă și i-a invitat pe cei care i-au criticat demersul să vadă spectacolul său.

"Chiar cred că aș fi ajutat, dar simt că treaba asta ar deveni deranjantă pt foarte multă lume, și deja într-o lume care se hrănește din dispute, într-o lume mult mai dornică de antagonizări decât de armonizări, aș fi fost dat de toți pereții cu acest proiect al meu, să le vorbesc adolecenților. Am foarte multe proiecte, chiar n-am timp de nervi, de animozități, de energia asta care chiar nu-mi face bine. Așadar, îmi cer scuze dacă am greșit cu ceva, chiar am dorit doar să fac bine. Aștept să văd ce face statul atât de interesat de soarta adolescenților. Aștept cu sufletul la gură să văd ce fac psihologii, etc. Ce a ținut de mine am făcut. Sau măcar am încercat să fac. Veniți să vedeți "Viață în lucru" dragi psihologi, stimate stat, și vă aștept apoi cu propuneri legitime, așa frumos studiate cum vă plac vouă", a declarat actorul Alex Bogdan.

Ce avertizează autoritățile

ANPCDDA și-a exprimat îngrijorarea față de numărul tot mai mare de școli care organizează întâlniri cu foști consumatori de droguri sau persoane care au trecut prin alte forme de dependență, inclusiv cea de jocuri de noroc.

Potrivit instituției, asemenea mărturii nu reprezintă, prin ele însele, o metodă de prevenire a adicțiilor fundamentată științific. Agenția invocă recomandările unor organizații internaționale de profil, precum EUDA și UNODC, și atrage atenția că intențiile bune nu garantează și rezultate pozitive.

Unul dintre riscurile identificate este idealizarea involuntară a dependenței. Un adolescent poate percepe persoana care a depășit o adicție drept un personaj curajos sau fascinant și poate rămâne mai degrabă cu povestea revenirii decât cu gravitatea consecințelor.

Autoritățile avertizează și asupra falsei impresii că orice experiență periculoasă poate fi depășită fără urmări serioase. În plus, relatările dramatice nu duc neapărat la schimbarea comportamentului, iar anumite detalii despre consum sau dependență pot stârni curiozitatea unor tineri vulnerabili.

În schimb, ANPCDDA recomandă programe care dezvoltă abilitățile sociale și emoționale ale elevilor, prezintă informații reale despre riscuri și implică familiile în procesul de prevenire. Agenția le-a cerut școlilor să consulte instituțiile competente înainte de organizarea unor asemenea activități.

Agenția revine cu explicații în urma reacției actorului Alex Bogdan

După reacția lui Alex Bogdan și criticile apărute în spațiul public, ANPCDDA a transmis un nou mesaj, în care a precizat că nu contestă valoarea mărturiilor persoanelor care au reușit să depășească o dependență.

Reprezentanții instituției au explicat că experiențele personale merită respectate și pot transmite mesaje importante de speranță. Totuși, recomandarea lor adresată școlilor se referă la felul în care trebuie construite programele de prevenire, ci nu la buna intenție a celor care vor să se implice. Intervențiile destinate copiilor trebuie să urmeze un plan clar, cu metode adaptate vârstei și vulnerabilităților acestora, subliniază Agenția. Instituția a anunțat că va pune la dispoziție Curriculumul european pentru prevenire și că susține dialogul cu societatea civilă.

Mesajul nu a fost însă suficient pentru a opri criticile. Mai mulți reprezentanți ai mediului educațional au pus sub semnul întrebării modul în care autoritățile au comunicat recomandarea și au cerut soluții care să permită colaborarea dintre specialiști și persoane cu experiențe directe ale dependenței.

Directoare de liceu: "De ce nu un parteneriat?"

Violeta Estrella Bontilă, directoarea Colegiului Național „Constantin Diaconovici Loga” din Timișoara, a criticat faptul că această controversă s-a încheiat cu anularea întâlnirilor. Ea consideră că poveștile personale au un rol important în educație și că experiența actorului Alex Bogdan ar fi putut fi integrată într-un program realizat împreună cu specialiști în adicții.

Directoarea a întrebat dacă nu ar fi fost mai util un parteneriat între Alex Bogdan și profesioniștii din domeniu, în locul unei dispute publice care a dus la retragerea proiectului și dacă specialiștii care au criticat inițiativa au văzut spectacolul actorului.

Și avocatul Zeno Daniel Șuștac, fondatorul grupului „Părinții elevilor din România” și președinte al Asociației pentru Depolitizarea Educației, a reacționat. El a acuzat un dublu standard, după ce, potrivit afirmațiilor sale, în școli au fost invitați inclusiv deținuți condamnați pentru infracțiuni grave, fără să existe reacții instituționale similare.

Avocatul consideră că autoritățile ar trebui să fie preocupate de riscul de a descuraja persoanele care vor să vorbească despre recuperare. A criticat și limbajul oficial folosit în comunicarea instituțiilor, pe care îl consideră prea îndepărtat de realitatea adolescenților.

Când povestea poate deveni un risc pentru minori

Există însă și opinii care susțin avertismentul autorităților. Juristul Bogdan Vasile Amariei, specializat în analiză criminologică și comportament infracțional, atrage atenția că intenția de a ajuta trebuie separată de eficiența metodei folosite.

Acesta explică faptul că notorietatea, carisma și talentul unui povestitor pot transforma, în ochii unor adolescenți, o experiență periculoasă într-una fascinantă. Din această perspectivă, o mărturie care pentru un adult reprezintă un avertisment poate fi interpretată diferit de un copil.

Juristul a invocat și datele raportului european ESPAD, potrivit cărora 25% dintre elevii români au declarat că au participat la jocuri de noroc pe bani în ultimele 12 luni. Procentul ajunge la 34% în cazul băieților și la 16% în cazul fetelor, iar 18% dintre elevii chestionați au declarat că au jucat jocuri de noroc online.

Bogdan Vasile Amariei consideră că Alex Bogdan ar putea avea un impact mai potrivit în rândul adulților care se confruntă deja cu dependența de jocuri de noroc și al familiilor acestora. În opinia sa, prevenirea în mediul școlar trebuie să țină cont de particularitățile psihologice ale adolescenților și de metodele a căror eficiență a fost studiată.