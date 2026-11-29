Europenii îşi schimbă preferinţele atunci când vine vorba despre maşina nouă. Hibridele şi electricele câştigă tot mai mult teren, în timp ce motoarele pe benzină şi motorină pierd din popularitate. România urmează aceeaşi direcţie, chiar dacă piaţa auto este în scădere. Ce zic cele mai recente statistici şi ce maşini aleg şoferii.

Aproape 9 milioane şi jumătate de autoturisme noi au fost înmatriculate în Uniunea Europeană în primele zece luni ale anului. Cu 5,4% mai multe decât în aceeaşi perioadă din 2025.

Hibridele conduc în preferinţele europenilor şi au ajuns la o cotă de piaţă de 36%. Pe locul al doilea sunt maşinile complet electrice, cu 23,4%, iar hibridele plug-in reprezintă puţin peste 10% din total.

În schimb, benzina şi motorina pierd teren

Împreună, cele două motorizări au coborât la o cotă de piaţă de 27,7%, faţă de 36,5% anul trecut.

Articolul continuă după reclamă

Şi în România se simte această schimbare, chiar dacă piaţa autoturismelor noi este în scădere. În primele zece luni au fost înmatriculate cu 10,1% mai puţine maşini decât în perioada similară a anului trecut.

Dar electricele merg în direcţia opusă, înmatriculările au crescut cu 45,6%, iar cele ale maşinilor hibride cu 3,8%.

Aşadar, tranziţia către maşini mai puţin poluante continuă, iar cifrele arată că tot mai mulţi şoferi sunt dispuşi să renunţe la motorizările clasice.