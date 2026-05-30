Video SHERO, la Londra. Zeci de femei s-au adunat la Victoria & Albert Museum: "Împreună avem o voce mai puternică"

Alessandra Stoicescu duce mișcarea SHERO peste hotare. După succesele de la București și Timișoara, zeci de femei s-au adunat astăzi pe treptele Victoria & Albert Museum din Londra pentru un flashmob simbolic împotriva violenței domestice. 

de Alessandra Stoicescu

la 30.05.2026 , 21:01
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

La ora 12:00, pe treptele Victoria and Albert Museum din Londra, zeci de femei îmbrăcate cu haine albe și încălţate cu pantofi roșii au participat la un flashmob minimalist. Fără muzică, fără scandări. Doar prezență simbolică. Emoția a fost maximă. Participantele s-au împărțit în două grupuri – în stânga și dreapta scărilor. Unele stateau pe bancă, altele lângă o cabină telefonică, altele la umbră. Toate în ținute albe, toate cu pantofi roșii. S-au reunit cu Alessandra Stoicescu şi au urcat cu emotie trepetele. 

"Luptăm împotriva femicidului şi mai mult decât atât scoatem violenţa înafara normalului", a declarat Alessandra Stoicescu

Otilia Mutu este antreprenoare şi sustine activ femeile din comunitatea românească din Marea Britanie care au fost victimele violenței domestice.

Articolul continuă după reclamă

"Dragostea nu înseamnă violenţă niciodată. Astăzi în Londra ne-am adunat în faţa Muzeului Victoria & Albert să le comemorăm pe cele care astăzi, din păcate, nu mai sunt printre noi.", a spus Otilia Mutu

După ce mișcarea a cucerit Bucureștiul și Timișoara, Alessandra Stoicescu a dus mesajul de solidaritate pentru victimele violenței domestice în capitala Marii Britanii.

"Împreună avem o voce mai puternică", spune o susţinătoare a mişcării. 

"Sunt aici pentru a spune NU violeţei şi da vindecării.", adaugă o altă femeie

"Este important să avem curaj şi să nu ne ascundem", susţine altă participantă

După flashmob, mișcarea SHERO a continuat la Institutul Cultural Român din Londra cu SHERO Talk -  o discuție cu supraviețuitoare, reprezentanti ai statului roman și ai Poliției. Mesajul: dragostea nu înseamnă violență, iar tăcerea costă vieți. Alessandra Stoicescu cere implementarea registrului agresorilor în România și în diaspora. 

Alessandra Stoicescu
Alessandra Stoicescu Like

Am vrut să schimb lumea în bine și să ajut oamenii de când eram copil. Așa că am ales în mod natural meseria de jurnalist. Jurnalismul este despre oameni, despre a le schimba viețile în bine.

shero violenta domestica alessandra stoicescu londra
Înapoi la Homepage
„Drum lin. Îți mulțumesc”. Gică Popescu, în doliu. Mesaj copleșitor după moartea prietenului său
„Drum lin. Îți mulțumesc”. Gică Popescu, în doliu. Mesaj copleșitor după moartea prietenului său
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Primul român care cultivă rubarbă a dat lovitura. Afacerea profitabilă de la Nadeș a pornit de la 1.200 de rizomi aduși din Germania
Primul român care cultivă rubarbă a dat lovitura. Afacerea profitabilă de la Nadeș a pornit de la 1.200 de rizomi aduși din Germania
Imagini de la priveghiul interlopului Ilie Bălăceanu, pe lux și opulență! Casa lui, plină ochi
Imagini de la priveghiul interlopului Ilie Bălăceanu, pe lux și opulență! Casa lui, plină ochi
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă temeţi de un nou incident cu dronă în România?
Observator » Evenimente » SHERO, la Londra. Zeci de femei s-au adunat la Victoria & Albert Museum: "Împreună avem o voce mai puternică"
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.