Un copil a murit şi alte opt persoane au fost implicate într-un accident rutier pe DN 1, între localităţile Şercaia şi Mândra din judeţul Braşov, unde trei autoturisme s-au ciocnit.

Nouă victime, implicate într-un accident pe DN1, unde s-au ciocnit 3 maşini. Un copil şi o femeie, resuscitaţi

UPDATE. Minorul, găsit în stop cardio-respirator, nu a răspuns manevrelor de resuscitare şi a fost declarat decesul acestuia.

Un bărbat, cu diverse traumatisme, a fost transportat la UPU Brașov.

Accidentul s-a produs pe DN 1, între Şercaia şi Mândra, fiind implicate trei autoturisme.

"În urma evenimentului au rezultat nouă victime, dintre care cinci adulţi şi patru minori. La sosirea echipajelor de intervenţie, un minor era în stare de inconştienţă, aflat în stop cardio-respirator, fiind imediat începute manevrele de resuscitare. De asemenea, o femeie în vârstă de aproximativ 40 de ani se află în stop cardio-respirator, echipajele medicale efectuând manevre de resuscitare", a informat ISU Braşov.

Ceilalţi trei copii au traumatisme uşoare şi primesc îngrijiri medicale. Totodată, ceilalţi patru adulţi implicaţi sunt evaluaţi medical de către echipajele de intervenţie, toţi fiind conştienţi şi cooperanţi.

La accident au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD de prim ajutor calificat, un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă, precum şi trei echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

