Salvare contracronometru, ieri, în Munţii Bucegi. Un olandez a avut nevoie de ajutor, după ce a căzut într-o prăpastie de pe Vârful Caraiman. Turistul şi-a pus viaţa în pericol după ce a ales un traseu care era închis, deoarece zăpada încă persistă la altitudinii foarte mari. Această aventură l-a costat scump: s-a ales cu multiple traumatisme, inclusiv o fractură.

Salvamont Prahova a intervenit pentru salvarea unui turist olandez, căzut din Brâna Mare a Caraimanului, al doilea caz în aceeaşi zonă în mai puţin de o săptămână.

"Reamintim că toate traseele turistice montane de mare altitudine din Bucegi sunt încă închise, din cauza faptului că persistă zăpada pe anumite porţiuni", avertizează salvamontiştii.

Aceştia au încercat să ajungă la victimă prin troliere, dar, din cauza rafalelor de vânt, salvatorul montan nu a putut fi troliat din elicopter la victimă.

Salvatorii montani au ajuns pe jos la pacient. Acesta prezintă multiple traumatisme, printre care şi o fractură de tibie si peroneu.

Pacientul a fost transportat până la Piatra Arsă, de unde a fost preluat de către o ambulanţă SAJ.

"După o muncă de mai bine de 7 ore, turistul olandez căzut aprox. 150 m din Brâna Mare a Caraimanului, a fost predat la ambulanţa cu multiple traumatisme, dar în viaţă", au transmis salvatorii montani.

