Video Turist olandez, salvat după 7 ore în Bucegi. A căzut 150 de metri din Brâna Mare a Caraimanului

Salvare contracronometru, ieri, în Munţii Bucegi. Un olandez a avut nevoie de ajutor, după ce a căzut într-o prăpastie de pe Vârful Caraiman. Turistul şi-a pus viaţa în pericol după ce a ales un traseu care era închis, deoarece zăpada încă persistă la altitudinii foarte mari. Această aventură l-a costat scump: s-a ales cu multiple traumatisme, inclusiv o fractură.

de Anda Anghelache

la 30.05.2026 , 09:11
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Salvamont Prahova a intervenit pentru salvarea unui turist olandez, căzut din Brâna Mare a Caraimanului, al doilea caz în aceeaşi zonă în mai puţin de o săptămână.

"Reamintim că toate traseele turistice montane de mare altitudine din Bucegi sunt încă închise, din cauza faptului că persistă zăpada pe anumite porţiuni", avertizează salvamontiştii.

Aceştia au încercat să ajungă la victimă prin troliere, dar, din cauza rafalelor de vânt, salvatorul montan nu a putut fi troliat din elicopter la victimă.

Articolul continuă după reclamă

Salvatorii montani au ajuns pe jos la pacient. Acesta prezintă multiple traumatisme, printre care şi o fractură de tibie si peroneu.

Pacientul a fost transportat până la Piatra Arsă, de unde a fost preluat de către o ambulanţă SAJ.

"După o muncă de mai bine de 7 ore, turistul olandez căzut aprox. 150 m din Brâna Mare a Caraimanului, a fost predat la ambulanţa cu multiple traumatisme, dar în viaţă", au transmis salvatorii montani.

Anda Anghelache Like
bucegi turist olandez salvamontisti
Înapoi la Homepage
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România. Averea strânsă din tenis
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România. Averea strânsă din tenis
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
Lucian Viziru, acuzat că „cerșește” pe TikTok. Ce probleme are actorul după ce a recunoscut consumul de substanțe interzise
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Ioan Andone a văzut marea schimbare în echipa de start a FCSB-ului: „O mutare înșelătoare!”
Putin „este la curent cu incidentul cu dronă din România”, anunță Peskov. Zaharova amenință România pentru închiderea consulatului
Putin „este la curent cu incidentul cu dronă din România”, anunță Peskov. Zaharova amenință România pentru închiderea consulatului
Imagini de la priveghiul interlopului Ilie Bălăceanu, pe lux și opulență! Casa lui, plină ochi
Imagini de la priveghiul interlopului Ilie Bălăceanu, pe lux și opulență! Casa lui, plină ochi
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă temeţi de un nou incident cu dronă în România?
Observator » Evenimente » Turist olandez, salvat după 7 ore în Bucegi. A căzut 150 de metri din Brâna Mare a Caraimanului
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.