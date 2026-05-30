Un nou curent antivaccinist pune în pericol viaţa bebeluşilor. Multe mame refuză vitamina K în maternitate, de teama unor presupuse efecte secundare. Medicii trag un semnal de alarmă: nu este vorba despre o opțiune de stil de parenting, ci despre o protecție esențială în primele zile de viață.

"Eu am refuzat injecţia, insistau să i-o administreze oral", "Eu am aflat în sarcină că medicii vor să vaccineze copilul nou născut cu această Vitamina K în prima oră şi apoi cu un cocktail de vaccinuri... eu nu o să-mi las copilul să sufere", "Nici unul, nici în sarcină, nici copilului. Numai otrăvuri infecte să ne ţină bolnavi", sunt doar câteva dintre mesajele care circulă tot mai des în mediul online. Tot mai multe mame refuză administrarea vitaminei K nou-născuților, după ce o confundă cu un vaccin sau o asociază cu diverse teorii apărute pe rețelele sociale. În unele cazuri, refuzul se face chiar pe semnătură.

Fenomenul a fost preluat din trenduri internaționale.

"Citesc înainte despre această vitamină, însă nu din surse medicale, nu din surse dovedite ştiinţific ci de pe grupuri, de pe forumuri, din diferite alte canale de socializare. foarte puţini ştiu despre riscurile pe termen atât scurt cât şi lung", a declarat Cătălina Grama, neonatolog la Maternitatea Polizu.

Lipsa ei poate duce la complicații grave încă din primele zile de viață.

"Riscul cel mai mare şi cel mai de temut pentru noi şi pentru nou născuţi este acela de a dezvolta boala hemoragică neonatală care se poate manifesta cu hemoragii, hemoragii care au un debut brusc şi uneori pot să fie fatale", a mai spus Cătălina Grama.

Procedura standard, administrată în primele ore după naștere cu tehnici care reduc la minimum durerea, are foarte rar reacții adverse, spun medicii.

Vitamina se administrează în primele şase ore de la naştere, este o injecţie care se face intravenos sau intramuscular şi conform prospectului, nu există efecte adverse.

"Medicul de familie mi-a zis să evităm că nu e ok, că nu ştiu ce, n-a vrut să dea mai multe detalii", a mărturisit un părinte.

"Eu sunt la al treilea copil şi tuturor le-am administrat Vitamina K, n-au avut niciun fel de problemă", a mărturisit o mamă.

La nivel mondial, administrarea vitaminei K la nou-născuți este o practică implementată încă din anii 60.

